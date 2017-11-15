Deezer, Kayıpsız Ses Desteği Sunan Masaüstü Uygulamasını Yayınladı

Çevrimiçi müzik dinleme platformu Deezer, yüksek kalitede kayıpsız müzik dinlemeyi seven kullanıcılar için masaüstü uygulamasını indirmeye açtı. Kullanıcılar, 31 Aralık 2017’ye kadar HiFi kalitesinden ücretsiz faydalanma şansına sahip olacak.

Online müzik dinleme servisleri arasında en çok konuşulan iki isim olan Spotify ve Apple Music, sürekli güncellenmesine rağmen kayıpsız, HiFi kalitesinde müzik dinleme keyif yaşatamıyor. Bu eksikliği gören Deezer, harekete geçti ve 16-bit FLAC desteğinin ardından kayıpsız müzik seçeneğini masaüstü uygulaması için aktif etti. 19.99 Dolar karşılığında Deezer HiFi aboneliğe geçen kullanıcılar, yüksek kalitede kayıpsız müzik dinlemenin keyfini sürecek. Bu noktada sadece masaüstü uygulamayı indiren Premium+ abonelerine 31 Aralık 2017 tarihine kadar HiFi kalitesinden ücretsiz yararlanma seçeneği sunulduğunu belirtelim.

Unutmadan FLAC desteği sunan tek müzik dinleme servisi Deezer değil. Hatırlayacağınız üzere Rihanna, ANTI adını verdiği albümünü TIDAL’de yayınlamıştı. TIDAL'in HiFi aboneliğinin de aylık ücretinin 19.99 Dolar olduğunu belirtelim.