Deezer Türkiye'de! İşte Deezer Premium Üyelik Fiyatları

Deezer Türkiye'deki faaliyetlerine yeniden devam etmeye başladı. Deezer Türkiye abonelik ücretleri nedir? Tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Deezer Artık Türkiye'de

Kullanıcılar, Avrupa Müzik & DMC gibi Türkiye’nin önde gelen müzik şirketlerinin listelerinin yanı sıra Sony Müzik, Universal Müzik Grubu, Pasaj Müzik, Seyhan Müzik, Poll Production ve GTR gibi şirketlerin şarkılarına Deezer üzerinden erişebilecek.

Deezer'da sonsuz çalma listesi bulunmakta. Kullanıcılar sevdikleri şarkıları Flow isimli sonsuz çalma listesinden dinleyebilmekte. Lyrics- şarkı sözleri özelliği şarkının sözlerini eş zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor.

Songcatcher özelliği ile Shazam'da olduğu gibi çalan şarkının ne olduğunu bulabilmektesiniz. Discovery keşif özelliği ile daha önce dinlemediğiniz şarkıları dinleyebilmektesiniz. Deezer'da karanlık mod başta olmak üzere pek çok yenilik bulunmakta.

Deezer Orta Doğu, Kuzey Avrupa ve Türkiye CEO’su Tarek Mounir yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Türkçe müzikseverlerin Deezer’ın sunduğu tüm ayrıcalıklardan faydalanmasını istedik ve uygulamamızı yerelleştirdik. Bunun için de Türkçe içeriği en iyi şekilde derlemeye çalıştık. Global müziklere ulaşmak isteyen Türkiye’deki kullanıcılarımız için de en iyi listeleri hazırladık"

Deezer Türkiye Premium Fiyatları

Deezer Premium'un fiyatının 17.99 TL olduğu açıklandı.

Deezer Aile paketinin fiyatının 26.99 TL olduğu duyuruldu.

Son olarak Deezer HiFi paketinin fiyatının 26.99 TL olduğu paylaşıldı.

Hemen aşağıdan Deezer uygulamasını cihazlarınıza indirebilirsiniz.