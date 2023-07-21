Deezer, Yeni Uygulamasını Tanıttı!

Deezer, bugün yapmış olduğu duyuruda arabalara özel uygulama geliştirdiğini açıkladı. Yeni çıkan uygulama şu anda sadece otomotiv uygulama mağazası Faurecia Aptoide’e sahip araçlarda kullanılabiliyor.

Deezer Arabalar İçin Uygulama Üretti

Lansmanı yapılan uygulama hakkında konuşan Deezer Ürün ve Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nicolas Pinoteau şunları söyledi:

“Müziğin her durumu iyileştirme gücü vardır ve en sevdiğiniz şarkıları arabada dinlemek dünyanın her yerindeki insanlar için çok önemlidir. Sürücülere Deezer'da en sevdikleri müziklere sorunsuz erişim sağlayan yeni otomotiv uygulamamızı tanıtmak bizim için bir zevk."

Müzik uygulaması, platform içerisinde geniş bir hareket alanı sağlıyor. Karışık arayüzlerin aksine basitlik ilkesiyle tasarlanan Deezer, uzun yolculuklarda kullanıcıların yakın dostu oluyor.

Deezer'ın ücretsiz sürümü içerisinde yaklaşık 90 milyon şarkı bulunuyor. Reklam desteğiyle birlikte sunulan ücretsiz abonelik planı, premium pakete nazaran daha az kategoriye sahip.

İçerisinde 120 milyondan fazla şarkı bulunan uygulamanın Premium aboneliğinde ise Premium, Öğrenci ve Aile paketleri bulunur. Paketin aylık fiyatı ise 10,99 dolardır. Ayrıca uygulamanın 1 aylık ücretsiz deneme sürümü de mevcuttur.

Deezer'ın araba için üretmiş olduğu uygulama hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.