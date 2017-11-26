Değişken Sıkıştırma Oranlı Motora Sahip 2019 Infiniti QX50 İlk Kez Göründü

Nissan Motors'a bağlı olan ve lüks segmentteki otomobil ve SUV'leri ile bilinen Infiniti, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda "dünyanın ilk değişken sıkıştırma oranına sahip motoru"nu kullanan SUV'si QX50'yi gösterdi.

Infiniti'nin QX serisi SUV'leri arasında QX70'in bir alt modeli olarak konumlandırılacak olan yeni QX50, Q30'un da bir üst modeli olacak. Tasarım öğeleri anlamında Q30'a fazlasıyla benzerlik gösteren QX50'ye bu modelin abisi de denilebilir. Araca dıştan bakıldığında eski ve heybetli Infiniti SUV'si QX56'dakine benzer büyük bir ön ızgara ve büyük bir ön logo görüyoruz. Yandan ise Q30'u fazlasıyla andıran modelin genel boyutları ise QX70'e çok daha yakın. Lüks ve spor öğeleri bir arada bulunduran bu aracın tasarımı kadar teknik özellikleri de otomobil severleri fazlasıyla etkiliyor.

Çünkü Infiniti QX50'de tamamen yeni bir önden çekişli sürüş platformu, tamamen yeni ve Infiniti'nin araçlarına ilk defa uyguladığı yarı-otonom sürüş teknolojisi ve bunlardan en önemlisi de "değişken sıkıştırma oranına sahip motor" kullanarak birçok farklı teknolojiye yer vermiş.

Sıkıştırma oranı: Motorun içerisindeki pistonların en altta olduğu zaman ile en üstte olduğu zamandaki yanma odası hacimlerinin oranıdır. Normalde bu oran otomobil motorlarında sabit olmaktadır.

VC-Turbo olarak adlandırılan bu yeni teknolojili motor 20 yılı aşkın bir Ar-Ge süreci sonucunda hayata geçirilebilmiş. Günlük normal kullanımda 14:1 sıkıştırma oranında çalışan 2.0 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli motor, performanslı bir sürüşe geçildiğinde ise 8:1 oranında sıkıştırma yapmaya başlıyor. Yani bu motor düşük hızlarda dizel gibi, yüksek hızlarda ise benzinli gibi çalışarak çok esnek bir kullanım sağlıyor. Duruma göre değişebilen sıkıştırma oranı sayesinde normalden daha ekonomik olan araç aynı zamanda daha düşük emisyon oranları, daha düşük ses ve titreşim değerlerine de sahip oluyor.

272 Ps güç ve 390 Nm tork üreten bu motora sahip olan Infiniti QX50, aynı güçteki V6 motorlu araçlardan yüzde 27 daha hafif olmayı başarıyor. CVT şanzımanla da kombin edilen 4 tekerlekten çekişli QX50 bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6.3 saniyede tamamlayabiliyor. Maksimum hızı ise 230 km/s ile sınırlandırılmış. Karma tüketimi ise 10.5 litre / 100km olarak belirtilen SUV'nin en önemli rakipleri Audi Q5, BMW X3 ve Mercedes-Benz GLC olarak görünüyor. Fakat QX50 şimdiden bu rakiplerini üstün motor teknolojileri, oldukça geniş iş hacmi ve 895 litrelik bagaj hacmi ile geride bırakmayı başarıyor.