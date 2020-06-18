En Etkili İlaç: Deksametazon Nedir ve Ne İşe Yarar?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada en etkili ilaç olarak tanımlanan deksametazon nedir, ne işe yarar ve hangi hastalarda kullanıma uygundur? İşte yeni tip koronavirüs ile ilişkili ölüm sayılarını ciddi oranda düşürebilecek bu ilaca dair merak ettiğiniz tüm detaylar!

Deksametazon Nedir?

Covid-19 hastalığının ileri aşamalarında vücut sitokin salınım fırtınası olarak adlandırılan bir sorun ile karşı karşıya kalabilir. Bu durum, bağışıklık sisteminin kontrolden çıkarak tüm vücuda zarar vermesidir ve vücudun dört bir yanında ciddi derecede iltihaplara yol açar. Nitekim bu iltihaplanmalar çoklu organ yetmezliği gibi sonuçlarla birlikte ölümlere yol açabilir.

Deksametazon en kısa tanımı ile streoid ilaç grubunda yer alan bir ilaçtır. Steroid ilaçlar, inflamasyonu yani iltihabı önleyen kortizollü ilaçlardır. Vücut tarafından üretilen anti-enflamatuar hormonları taklit ederek iltihabı azaltırlar. Az önce de bahsettiğimiz aşırı iltihaplanma durumlarını yatıştırmak noktasında oldukça etkili bir ilaçtır.

Bu aşırı iltihaplanma yalnızca ileri seviye hastalarda olduğu için hafif semptomları olan hastalarda bir işe yaramaz. Ancak kritik semptomlara sahip hastaların ölüm riskini ciddi oranda düşürebilir.

Ön çalışmalara göre ilaç, oksijen desteği alan hastalardaki ölüm oranını yüzde 20 oranında azaltabilirken, ventilatöre bağlı hastalardaki ölüm oranını yüzde 33 oranında azaltabiliyor.

Deksametazon'un yan etkileri arasında uyku güçlüğü ve anksiyete yaygın olarak görülürken göz bozuklukları ve kanama daha nadir olarak görülür. Buna karşın yeni tip koronavirüs ile enfekte olan hastalarda kullanılan dozun nispeten düşük olması, ilaca dair yan etkileri ciddi oranda sınırlandırır.

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