'Deli Mi Ne?' Kanalının Sahibi Özür Diledi

Geçtiğimiz günlerde Vodafone Park'ta oynanan Liverpool - Chelsea maçında sahaya giren 'Deli Mi Ne?' kanalının sahibi ünlü YouTuber Fester Abdü bir açıklama videosu yayınlayarak özür diledi.

Liverpool - Chelsea maçının 14. dakikasında sahaya izinsiz bir şekilde giren ünlü YouTuber Fester Abdü, sahadaki futbolculardan tutun da spikerlere kadar herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

Chelsea yarı alanından sahaya atlayan Fester Abdü, yaklaşık 1 dakika boyunca sahada koşmuş ve hakem Stephanie Frappart, maçı durdurmuştu.

Güvenlik görevlileri tarafından sahanın dışına çıkarılan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, dört arkadaşı ile birlikte gece yarısı gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen ünlü YouTuber ve dört arkadaşına "futbol müsabakalarını seyirden men kararı" cezası verilmişti ve adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı. 'Deli Mi Ne?' kanalının sahibi olan Fester Abdü, serbest bırakıldıktan sonra bir özür videosu paylaştı.

Fester Abdü, yayınladığı videoda sadece maçı izlemek için UEFA Süper Kupa Finaline gittiğini belirtti. Sahaya atlama düşüncesinin olmadığını ve video çekme amacının bulunmadığını açıklayan YouTuber şunları söyledi:

"Buradan bir video çıkartıp Youtube kanalıma atıp bir gelir elde etme amacında değildim. Hepinizden teker teker özür dilerim bu durum için. Bir milli takım sporcusu olduğum için bu müsabakaların ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Kendim 27 kere mili forma giydim bu durumun içerisindeyim ve karşınıza geçip özür diliyorum"

Ali Abdülselam Yılmaz'ın yayınladığı videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.