'Deli Mi Ne?' Youtube Kanalı, Televizyon Kanalına Açtığı Davayı Kazandı! 1 Milyon 434 Bin TL Alacak

Yaklaşık 15 ay önce bir televizyon kanalına dava açan 'Deli Mi Ne?' isimli YouTube kanalının davası sonuçlandı. Açılan tazminat davasının kazananı Deli Mi Ne? kanalı oldu.

'Deli Mi Ne?' Kanalı Açtığı Davayı Kazandı!

Deli Mi Ne? isimli YouTube kanalının videolarını 3 defa izinsiz şekilde yayınlayan televizyon kanalı hakkında tazminat davası açan Fester Abdü, açtığı davayı kazandı.

Deli Mi Ne? kanalı açtığı davayı kazandıklarını Youtube üzerinden bir video paylaşarak olan biteni en ince ayrıntısına kadar duyurdu. Davayı açmadan önce önlerine engellerin çıktığı belirten Fester Abdü, ilk önce uzlaşmak için TV kanalı ile görüşmeye gittiğini söyledi.

Fester Abdü uzlaşmaya gitttiğinde TV kanalının "Kazanamayacaksınız. Kazanamayacağınız gibi bir de rezil olacaksınız." cümlesi üzerine uzlaşmayı reddetti ve davayı açtı.

Toplamda iki adet dava açtıklarını belirten Fester Abdü, ilk açtığı davanın telif hakkı olduğunu ve ikinci davanın ise maddi, manevi tazminat davası olduğunu söyledi.

Toplamda 1 milyon 434 bin TL'lik tazminat davasını kazandığı açıklayan Fester Abdü, ilk başta çok korktukları karşılarında çok büyük bir ismin olduğunu ama haklı olanın hiçbir zaman hakkının yerde kalmayacağını belirtti ve hakkınızı aramaktan asla çekinmeyin dedi.

1 milyon 434 bin TL ile Hollywood tarzında bir film stüdyosunu kuracağını açıklayan Fester Abdü, kuracakları stüdyoda herkese iş olanağı sağlayacaklarını söyledi.

Hemen aşağıda bulunan videodan Deli Mi Ne? kanalının açıklamasını izleyebilirsiniz.