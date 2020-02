Deliver Us The Moon, Nisan'da PlayStation 4 ve Xbox One'a Geliyor

Wired Productions ve KeokeN Interactive, Deliver Us The Moon oyununun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının çıkış tarihini duyurdular. Switch versiyonu ise ilerideki bir zamanda çıkacak.

Bilim-kurgu korku türündeki Deliver Us The Moon oyununun hikayesi yakın bir gelecekte geçiyor. Dünyanın kaynaklarının tükenmesi sonrasında, insanlığın tek umudu yıldızlar olmuştur. Ülkeler enerji krizini çözmek üzere bir araya gelerek World Space Agency'yi (Dünya Uzay Teşkilatı) kurarlar. Çözüm ise dünyanın uydusunun doğal Helium-3 rezervlerinden geçmektedir. Ne var ki, ay ile iletişim herhangi bir uyarı olmaksızın kesilir ve enerji kaynağı da kaybolur. Bu olayın yıllar sonrasında, hükümetler tekrardan bir araya gelirler ve enerji desteğini yeniden sağlamak için yeni bir göreve çıkarlar.

Deliver Us The Moon, Ekim ayı içerisinde ilk olarak PC (Steam) için satışa sunulmuştu. PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları ise 24 Nisan 2020 tarihinde, Switch versiyonu ise Yaz mevsiminde hem dijital hem de kutulu olma üzere iki farklı sürüm ile satışa sunulacak. Standart sürümün dışında, oyuna ek olarak orijinal müzik albümünün ve yüz sayfalık dijital sanat kitabının bulunacağı bir de Deluxe sürüm olacak.

Wired Productions ve KeokeN Interactive tarafından yayınlanan konsol versiyonlarının duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.