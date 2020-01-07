Dell Concept UFO Tanıtıldı: Switch Benzeri Taşınabilir Oyun Bilgisayarı

CES 2020 tüm heyecanı ile devam ediyor. Dell yeni taşınabilir oyun bilgisayarı Concept UFO ile karşımıza çıktı. İşte Dell Concept UFO hakkında merak edilenler!

Dell Concept UFO

Son zamanlarda kişisel bilgisayar alanında yaşanan önemli gelişmelere tanıklık ediyoruz. Öyleki bilgisayarların artık tabletlere dönüştüğü, neredeyse bir kilo ağırlığa sahip olduğu ve çoklu ekran deneyimi sunduğu modeller ile karşılaşıyoruz. Ancak söz konusu şey CES olunca işler biraz daha garipleşiyor.

Dell çıkarılabilir kontrolöre sahip olan yeni taşınabilir oyun bilgisayarını tanıttı. Yaklaşık 8 inç boyutunda ekrana sahip olan bu model fark ettiğiniz gibi Nintendo Switch ile büyük benzerlik gösteriyor. Ve evet, televizyona da bağlayabilirsiniz.

Concept UFO temel olarak Windows 10 üzerine kurulu ancak özel yazılım kullanıyor. Eğer uygulamada bir sıkıntı yaşarsanız geleneksel işletim sistemi arayüzüne geçmeniz ve ardından yeniden başlatmanız gerekebilir. Ayrıca mavi ekran ile de karşılaşabilirsiniz anlamına geliyor.

Henüz teknik tarafta merak edilen detaylar açıklanmadı. Ancak oyun testlerine baktığımızda perfomansının çok da fena olmadığını görüyoruz. Yine de biraz daha ekmek yemesi gerekiyor.

Adından da anlayabileceğiniz üzere yeni modelin satışa sunulması için belirsiz bir süre daha beklemeniz gerekiyor. Özellikle teknik ve tasarım tarafında önemli değişikliklerin yapılması gerekebilir. Yine de Switch'in başarılarını göz önüne alırsak önümüzdeki yıllarda hem Dell hem de diğer üreticiler bazında taşınabilir oyun bilgisayarı adımı bekleyebiliriz.