Dell’den Heyecan Verici Devasa Monitör

Dell’in yeni 86 inç mega monitörü sektörde simge haline geldi.

Bilgi işlem devi Dell, devasa 86 inç 4K dokunmatik monitörünü geliştirdiğini duyurdu. C8621QT kodlu mega monitör, daha küçük bir çerçeveye, USB-C bağlantısına sahip ve daha önce üretilmiş olan monitörlerden çok daha hafif.

Akıllı ekran (Smart Screen) teknolojisinin ne kadar ilerlediğini anlamak için, yalnızca Dell'in en son çıkardığı mega monitöre bir göz atmak yeterli olacak gibi görünüyor.

Yeni 4K UHD interaktif monitörün çerçevesi, ekranı olduğundan daha büyük gösterecek şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda hem güç hem de veri aktarımını sağlayan USB-C bağlantısı mevcut.

Dell Microsoft’a Rakip Oldu

C8621QT kodlu mega monitörün, Microsoft Surface Hub 2S’ ye rakip olduğu söyleniyor. Ekranın en çok dikkat çeken özelliği hafifliği, o büyüklükte bir ekranın bu kadar hafif olması, rahatsa ofisler ya da sınıflar arasında taşınabilir olması, ekranın pek çok işletme tarafından tercih edileceğini işaret ediyor.

Dell yetkilileri aynı zamanda, ürünün geliştirilmiş gerçek zamanlı iş birliği sunabileceğini ve 20 noktalı çoklu dokunuşa imkân sağladığını da belirtiyor.

Nisan ayında satışa çıkması planlanan C8621QT kodlu mega monitörün, bir önceki sürümü ile benzer bir fiyattan satışa sunulacağı tahmin ediliyor.