Dell, OptiPlex Masaüstü Bilgisayarlarını Yeniliyor

Dell Technologies, kurumsal masaüstü bilgisayarlarına yönelik 30 yıllık deneyimi ile OptiPlex serisini yeniledi. OptiPlex serisi, müşteri geri bildirimleri alınarak daha kolay yönetim ve kullanım özellikleriyle donatıldı. Intel 13. nesil işlemcileri içeren OptiPlex serisi, karmaşıklığı azaltıp, yerleşik performans sunuyor.

Dell Technologies, all-in-one cihazlar ve kule tipi cihazlar için tek bir BIOS sunarak yönetimi basitleştirdi. Şirket ayrıca ana bilgisayar dışı BIOS doğrulaması, saldırı göstergeleri ve SafeID özellikleri sayesinde üst düzey bir güvenlik de sağlıyor. OptiPlex, geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilerek çevreyi korumaya yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

Yenilenen OptiPlex Serisi Neler Sunuyor?

Yeni tasarlanan 24 inç All-in-One, Intel Core i9 işlemci, 64GB DDR5 bellek ve Express Sign-in ve gizlilik özellikli geri çekilebilir FHD veya 5MP IR kameraya sahip. OptiPlex Micro, ultra kompakt bir boyutta maksimum üretkenlik sunuyor. Dell Technologies, Intel vPro platformunun yeteneklerini kullanarak daha düşük enerji tüketimi, yeni yönetim yetenekleri ve donanımla geliştirilmiş güvenlik sağlıyor.

Dell’in yeni ürünleri, optimum konferans deneyimleri için yeni Dell klavye ve mouse ile eşleşerek, sorunsuz çift ekran kurulumu için Dell ekranlarına uyumlu all-in-one stant seçenekleri sunuyor. Ayrıca Windows Hello işlevlerini tam olarak etkinleştiren Dell konferans ekranları ve Dell kameraları müşterilerin hizmetine sunuluyor.