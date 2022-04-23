Dell Technologies Uç İnovasyonları Genişletme Kararı Aldı

Dell Technologies perakendecilerin perakende noktalarında oluşturulan verilerden daha fazla değer üretmesine ve gelişmiş müşteri deneyimleri sağlamasına yardımcı olmak için uç çözümlerini genişlettiğini duyurdu. İşte detaylar!

Dell Technologies Uç İnovasyonlarını Genişletiyor

Perakendeciler, market alışverişi ve araca teslimattan sorunsuz ödeme ve kayıp önlemeye kadar, endüstri taleplerine ayak uydurmak ve daha iyi müşteri deneyimleri sunmak için uç teknolojileri kullanıyor. 451 Research ve Dell tarafından yapılan son araştırma, perakendecilerin yüzde 77'sinin önümüzdeki iki yıl içinde uç dağıtımlarını önemli ölçüde artırmayı planladıklarını ve bu büyümenin devam edeceğini ortaya koydu. Ancak bütünsel bir yaklaşım olmaksızın, geniş konumlara yayılmış yeni teknolojiler, perakendecilerin BT yönetim maliyetlerini artıran karmaşık ve silo çözümlere yol açabiliyor.

Dell Technologies Uç Çözümler Kıdemli Başkan Yardımcısı Gil Shneorson konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Perakendeciler, daha iyi iş sonuçları sağlayan, daha kişiselleştirilmiş ve akıllı müşteri deneyimleri sunmak için BT teknolojilerine ve uçtaki verilere gitgide daha fazla güveniyor ve bu da perakendecilerin silo teknolojileri bir araya getirme ihtiyacını önemli ölçüde hızlandırıyor. Perakendecilerin, verileri oluşturuldukları yerde analiz edebilmeleri, daha hızlı kararlar alabilmeleri ve mağaza içi alışveriş yapanlar ve çalışanlar için olumlu deneyimler sunabilmeleri için bu teknolojileri kolayca konsolide etmelerine yardımcı oluyoruz.”

Dell, sunduğu yeni teknolojilerle uç teknolojileri bir araya getiriyor, böylece perakendeciler altyapılarını veri merkezlerinden uca doğru kolayca yönetip ölçeklendirebiliyor ve daha iyi mağaza içi deneyimler sunmak için mağaza içi ve dijital yapay zekâ uygulamaları başlatabiliyor. Dell Validated Design for Retail Edge, verimli dağıtım, yönetim ve destek için uç perakende altyapısını ve uygulamalarını tek bir altyapı yığınında basitleştirip konsolide ediyor. VMware Edge Compute Stack entegrasyonuyla çözüm, perakendecilere sistem sağlığını izlemek, uçta uygulamalar oluşturmak ve yönetmek ve ek lokasyonları güvenli bir şekilde ölçeklendirmek için tüm perakende konumlarında tek bir uç teknolojisi yönetim yaklaşımı sağlıyor.

Çözüm ayrıca Deep North’la birlikte çalışarak, optimize ürün yerleştirme, ürün kaybını önleme, envanter takibi, alışveriş yapanları uzun ödeme kuyruklarından kurtarma ve çalışanları mağaza içinde en faydalı olabilecekleri noktalara yönlendirme gibi konularda mağaza içi alışveriş deneyimlerini iyileştirmek üzere perakendecilere, veri içgörülerini kullanmalarına yardımcı olan yapay zekâ tabanlı uygulamaları destekliyor. Dell, kuruluşların dağıtımları basitleştirmesine ve daha fazla değer elde etmesine yardımcı olmak için altyapı portföyünde ilave uç yenilikler sunmayı hedefliyor.

Peki siz Dell'in perakendeciler için işleri kolaylaştıracak uç inovasyonlar geliştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.