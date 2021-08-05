Delta Plus Nedir, Ne Kadar Tehlikeli, Nerelerde Görüldü?

En yeni koronavirüs varyantı olarak bilinen Delta Plus, dünyanın birçok ülkesinde tespit edildi. Peki, bilim insanlarının yakından takip etmeye başladığı varyant ne kadar tehlikeli ve en çok nerelerde görüldü?

Virüsler çoğalır ancak bunu yapmaları için konakçı ihtiyacı duyar. Dünya nüfusunun önemli bir kısmı henüz COVID-19 aşısı olmadı. Koronavirüsün insanlara bulaşması ve mutasyona uğrayarak daha tehlikeli hale gelmesi için sınırsız sayıda fırsatı var.

Sağlık görevlilerinin takipte olduğu yeni varyant şu an baskın olan delta varyantının bir mutasyonudur. Delta varyantı zaten oldukça bulaşıcıdır ve normal virüsten çok daha şiddetli hastalıklara neden olduğundan şüpheleniliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan bir tahmine göre şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüs vakalarının yaklaşık %93'ünde payı var.

Koronavirüs varyantları ile ilgili haberler genellikle hiç umut verici olmasa da her varyant orijinal koronavirüsten daha fazla tehdit oluşturmuyor fakat bu, yeni varyantın da tehlikeli olmadığı anlamına gelmiyor.

Delta Plus Varyantı Nedir?

Haziran ayında Hindistan'da tespit edilen yeni bir koronavirüs varyantıdır.

Yeni varyantın akciğere ulaşmada ve bağlanmada daha başarılı olduğu ve koronavirüs tedavilerini atlatma potansiyeli olduğu düşünüldüğünden endişe verici bir varyant olarak nitelendirilmiştir.

Delta varyantının yeni bir türüdür ve K417N isimli bir "spike" protein mutasyonuna (koronavirüs ve diğer virüslerin hücrelere nüfuz etmesini kolaylaştırır) taşır.

Delta Plus varyantının görüldüğü ülkelerden bazıları Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Rusya, Çin ve Portekiz'dir. Reuters'a göre Güney Kore, yeni varyantın görüldüğü son ülke oldu.

Delta Plus Tehlikeli mi?

Yeni varyant zaten oldukça endişe verici olan delta varyantından daha mı tehlikeli olacağı da cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Bir varyantın baskın bir varyant olması için birçok insanı enfekte etmesi ve daha bulaşıcı olduğunu göstermesi gerekir.

Yeni varyantta şimdiye kadar sayılanlar görülemedi ama varyantla ilgili daha fazla bilgi elde etmek için elbette daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Örneğin Virolog Dr. Gagandeep Kang, BBC'ye yapmış olduğu açıklamada varyanta sahip birkaç yüz hastanın incelenmesinin gerektiğine işaret etti.

Varyantlar Karşısında Endişelenilmeli mi?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın tıbbi danışmanı olan Dr. Anthony Fauci, koronavirüs dünyada etkisini sürdürdüğü süre boyunca virüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini belirterek endişelenilmesi gerektiğine ancak dünyanın aşılanması halinde daha bulaşıcı varyantların da endişe verici olmaktan çıkabileceğine işaret etti.