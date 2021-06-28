2 Doz Aşı Olan Bir Kişide Delta Plus Varyantı Ortaya Çıktı!

Çift doz aşı uygulanan bir kişide Delta Plus varyantı tespit edildi. Bilim insanları, mevcut koronavirüs aşılarının Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkarmak için çalışmalara başladı.

Aşılar Delta Plus Varyantına Karşı Etkili mi?

Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus isimli varyant, ilk kez 2 doz aşı olan bir kişide görüldü. Hürriyet'teki habere göre 65 yaşındaki hasta, Covaxin isimli COVID-19 aşısını olmuştu. Hindistan'da yaşayan hastada aşıya rağmen varyantın görülmesi, dünya genelinde endişeye neden oldu.

Delta varyantının kendi içerisinde mutasyona uğraması sonucunda oluşan Delta Plus'ın çift doz aşı olan birine nasıl bulaştığı araştırılıyor. Bilim insanları, mevcut COVID-19 aşılarının söz konusu varyanta karşı ne kadar etkili olduğunu gözlemlemek için çalışma başlattı.

Hindistan merkezli Bharat Biotech tarafından geliştirilen Covaxin aşının İngiltere varyantına karşı yüzde 81 oranında etkili olduğu açıklanmıştı fakat ortaya çıkan yeni vaka, aşının Delta Plus'a karşı etkinliğinin düşük olabileceğini akıllara getiriyor.

Delta Plus, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Rusya dahil olmak üzere toplamda 11 ülkede görüldü. Dünya genelinde yaklaşık olarak 200 kişide tespit edilen yeni varyantın yaklaşık olarak yüzde 60 oranında daha bulaşıcı olduğu iddia ediliyor.

Delta Plus Belirtileri Neler?

Öksürük

İshal

Ateş

Baş ağrısı

Deri döküntüsü

El ve ayak parmaklarında renk değişikliği

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Mide bulantısı

Mide ağrısı

İşhtahsızlık

Hindistan'da yaşayan bazı virologlar, Delta Plus'ın Delta varyantı ile benzer semptomlara sahip olduğunu söylüyor. Delta Plus'ın sık görülen semptomları arasında öksürük, ateş, ishal, deri döküntüsü, baş ağrısı, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği, nefes darlığı ve göğüs ağrısı yer alıyor. Delta Plus'ın nadir görülen belirtileri arasında ise mide bulantısı, mide ağrısı ve iştahsızlık bulunuyor.

DSÖ, 2 Doz Aşı Olanları Uyarmıştı

DSÖ'nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Mariangela Simao, yaptığı açıklamada, iki doz aşı yaptıran insanların da kendilerini güvende hissetmemesi gerektiğinin altını çizmişti.

Koronavirüs aşısının tek başına koruma sağlamadığını belirten Dr. Mariangela Simao, insanların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini açıklamıştı. Yani iki doz aşı yaptıran insanların da kalabalık ortamlardan kaçınması, el hijyenine dikkat etmesi ve maske takmaya devam etmesi gerekiyor.