Bakan Koca Duyurdu: 3 İlde Delta Plus Varyantı Tespit Edildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç farklı şehirde Delta Plus varyantının görüldüğünü açıkladı. Peki, Delta Plus tespit edilen iller neler? Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Delta Plus Varyantı Hangi İllerde Görüldü?

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus, ülkemizde de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, üç farklı ilde yaşayan üç kişide Delta Plus'ın görüldüğünü duyurdu.

Delta Plus görülen şehirlerden bir tanesinin İstanbul olduğunu belirten Bakan Koca, söz konusu varyantın görüldüğü diğer iki kenti açıklamadı. NTV'deki habere göre Sağlık Bakanı Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" şeklinde konuştu.

Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" sözlerini kullandı.

Delta Plus Belirtileri Neler?

Öksürük

İshal

Ateş

Baş ağrısı

Deri döküntüsü

El ve ayak parmaklarında renk değişikliği

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Mide bulantısı

Mide ağrısı

İşhtahsızlık

Hindistan'da yaşayan bazı virologlar, Delta Plus'ın Delta varyantı ile benzer semptomlara sahip olduğunu söylüyor. Delta Plus'ın sık görülen semptomları arasında öksürük, ateş, ishal, deri döküntüsü, baş ağrısı, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği, nefes darlığı ve göğüs ağrısı yer alıyor. Delta Plus'ın nadir görülen belirtileri arasında ise mide bulantısı, mide ağrısı ve iştahsızlık bulunuyor.

Koronavirüs Aşıları Delta Plus Varyantına Karşı Etkili mi?

Geçtiğimiz haftalarda Covaxin isimli COVID-19 aşısının iki dozunu olan 65 yaşındaki hastada Delta Plus görülmüştü. Hindistan'da yaşayan hastada aşıya rağmen varyantın görülmesi, dünya genelinde endişeye neden olmuştu.

Delta varyantının kendi içerisinde mutasyona uğraması sonucunda oluşan Delta Plus'ın çift doz aşı olan birine nasıl bulaştığı araştırılıyor. Bilim insanları, mevcut COVID-19 aşılarının söz konusu varyanta karşı ne kadar etkili olduğunu gözlemlemek için çalışma başlatmıştı.

Hindistan merkezli Bharat Biotech tarafından geliştirilen Covaxin aşının İngiltere varyantına karşı yüzde 81 oranında etkili olduğu açıklanmıştı fakat ortaya çıkan yeni vaka, aşının Delta Plus'a karşı etkinliğinin düşük olabileceğini akıllara getiriyor.