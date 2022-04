Delta, Starlink'in Uydu İnternetini Denemek İçin SpaceX ile Çalıştığını Doğruladı

Delta CEO'su Ed Bastian bir röportajda havayolunun SpaceX ile görüştüğünü ve uçakları için Starlink'in internet teknolojisinin "keşif testlerini" yürüttüğünü açıkladı.

The Wall Street Journal'a göre Ed Bastian, testle ilgili ayrıntıları açıklamayı reddetti ancak SpaceX yöneticisi Jonathan Hofeller, şirketin 2021'in ortalarında birkaç havayoluyla yaptığı görüşmeden bahsetti. Hofeller, o zamanlar şirketin havacılık için bir ürün geliştirdiğini ve ilgili taraflar için bazı gösterimler yaptıklarını söyledi.

SpaceX CEO'su Elon Musk, geçen yılın aynı döneminde uçaklar için Starlink'in önce her bir uçak tipi için sertifikalandırılması gerektiğini tweet'lemişti. Şimdilik şirketin 737 ve A320 uçaklarına odaklandığını çünkü en fazla kişiye hizmeti onların verdiklerini sözlerine eklemişti.

Schedule driver there is regulatory approval. Has to be certified for each aircraft type. Focusing on 737 & A320, as those serve most number of people, with development testing on Gulfstream.