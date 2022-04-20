Delta, Starlink'in Uydu İnternetini Denemek İçin SpaceX ile Çalıştığını Doğruladı

Delta CEO'su Ed Bastian bir röportajda havayolunun SpaceX ile görüştüğünü ve uçakları için Starlink'in internet teknolojisinin "keşif testlerini" yürüttüğünü açıkladı.

The Wall Street Journal'a göre Ed Bastian, testle ilgili ayrıntıları açıklamayı reddetti ancak SpaceX yöneticisi Jonathan Hofeller, şirketin 2021'in ortalarında birkaç havayoluyla yaptığı görüşmeden bahsetti. Hofeller, o zamanlar şirketin havacılık için bir ürün geliştirdiğini ve ilgili taraflar için bazı gösterimler yaptıklarını söyledi.

SpaceX CEO'su Elon Musk, geçen yılın aynı döneminde uçaklar için Starlink'in önce her bir uçak tipi için sertifikalandırılması gerektiğini tweet'lemişti. Şimdilik şirketin 737 ve A320 uçaklarına odaklandığını çünkü en fazla kişiye hizmeti onların verdiklerini sözlerine eklemişti.

Schedule driver there is regulatory approval. Has to be certified for each aircraft type. Focusing on 737 & A320, as those serve most number of people, with development testing on Gulfstream. — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Hofeller, SpaceX'in geçen ay Satellite 2022 konferansında Starlink'i uçaklara yerleştirme arayışını yineledi ve şirketin "uçaklardaki bağlantıların elden geçirilmesi için yeterli bir şey olduğuna" inandığını söyledi. SpaceX'in uçaktaki her bir yolcunun evlerinde yapabilecekleri gibi içerik yayınlamasına izin verecek bir hizmet geliştirdiğini söyledi.

SpaceX, Starlink'i Uçaklara Yerleştirmek İstiyor

SpaceX, uçaklarda, gemilerde ve diğer hareketli araçlarda kullanılması amaçlanan zorlu ortamlara dayanabilecek sağlamlaştırılmış bir Starlink anten türü için geçen yıl Ağustos ayında FCC'ye başvuruda bulundu. Birkaç ay sonra başka bir FCC dosyası, SpaceX'in yeni "mobil kullanıcı terminalini" altı ay boyunca bir uçakta test edeceğini ortaya çıkarmıştı.

Delta, Starlink'in teknolojisini zaten test etmiş olsa da Summit Ridge Group (uydu iletişiminde uzmanlığa sahip bir danışmanlık firması) kurucusu J. Armand Musey, The Journal'a SpaceX'in uydu internetinin yaygın bir şekilde benimsenmesinin birkaç yıl sürebileceğini söyledi. Sonuçta rakipler de hizmetlerini iyileştirmek için adımlar atıyor ve uçaklara terminalleri kurmak için havayollarıyla zaman planlaması yapılması gerekiyor.