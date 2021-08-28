Delta Varyantı Hastaneye Yatış Riskini İki Kat Arttırıyor!

Delta varyantının hastaneye yatış riski sanılandan yüksek: Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırılma olasılığı, alfa varyantı olanlara göre iki kat daha fazla. Bu varyant daha şiddetli hastalığa neden olabilir.

İngiltere'de yürütülen hakemli bir çalışma, COVID-19 delta varyantının, aşılanmamış insanlar arasındaki önceki alfa varyantına kıyasla hastaneye kaldırılma riskini iki katına çıkardığını tahmin ediyor.

Delta varyantı, şimdiye kadar görülen en bulaşıcı türdür, ilk olarak 2020'nin sonlarında Hindistan'da ortaya çıktı ve dünyaya hızla yayıldı. Ancak bilim adamları, bu varyantın da daha ölümcül olup olmadığını günümüzde tartışmaya devam ediyor.

İskoçya ve Kanada'dan yapılan ön çalışmalar, virüsün bu versiyonunun insanları daha da hasta edebileceğini söyledi, ancak bazı araştırmacılar bunun, hastanelerin hiper-bulaşıcılığıyla da açıklanabileceğine inanıyordu.

Delta varyantının hastaneye yatış riski aşısızları etkiledi

Hakemli dergi Lancet Infectious Diseases'ta yayınlanan yeni çalışma, delta varyantının insanları hastaneye yatırma olasılığının, alfa varyantından daha fazla olduğuna dair artan kanıtlar ekliyor.

Birleşik Krallık araştırmacıları Mart-Mayıs ayları arasında yaklaşık %20'si delta varyant enfeksiyonları olan 40.000'den fazla Covid-19 vakasının tıbbi kayıtlarını analiz etti. Araştırmacılar, pozitif testten sonraki 14 gün içinde insanlara ne olduğunu ölçerek, delta ile enfekte olan kişilerin, alfa varyantı ile enfekte olan kişilere kıyasla bir hastanede veya acil serviste tıbbi bakıma yatırılma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Çalışmanın baş yazarlarından ve Cambridge Üniversitesi MRC Biyoistatistik Birimi kıdemli istatistikçilerinden biri olan Dr. Anne Presanis hazırlanan açıklamada, "Analizimiz, aşı yapılmadığı takdirde herhangi bir Delta salgınının sağlık hizmetlerine Alfa salgınından daha fazla yük getireceğini vurgulamaktadır" dedi.

Araştırmacılar, aşı olmanız durumunda bunun geçerli olmadığını da söylüyor. Aşılar, hem alfa hem de delta varyantları için hastaneye yatış ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor. Birleşik Krallık araştırmasındaki insanların çoğu aşısızdı.

Emory School of Medicine ve Grady Health System'in Dekan Yardımcısı Dr. Carlos Del Rio, "Bu, alfaya karşı delta ile enfekte olan aşılanmamış kişiler arasında acil servis ve hastaneye yatışlarda hafif bir artış olduğunu gösteren büyük bir çalışma. Ama benim için araştırmanın delta hakkında daha çok söylediği şey, aşıların işe yaradığı gerçeğidir." ifadelerini kullandı.