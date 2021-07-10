%60 Daha Bulaşıcı Olan Delta Varyantının Belirtileri Neler?

Delta varyantının belirtileri neler? Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, merak edilen soruyu yanıtladı.

Delta Varyantının Belirtileri Açıklandı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Burun akıntısı

Geçtiğimiz aylarda Hindistan'da yeni bir varyant ortaya çıkmıştı. Varyant, ilk olarak "Hindistan varyantı" olarak isimlendirilmişti fakat Hindistan Bilgi Teknoloji Bakanlığı, varyanta ülkenin isminin verilmesinin yanlış olduğunu belirtmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun üzerine varyantları Yunan alfabesinin harfleri ile yeniden adlandırdı. Böylece Hindistan varyantının ismi "Delta" oldu.

Şu anda yaklaşık 100 ülkede olduğu belirtilen Delta varyantı, sahip olduğu yüksek bulaşıcılık oranı nedeni ile vaka sayılarının hızlı bir şekilde yükselmesine neden oluyor. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, DHA'ya yaptığı açıklamada, Delta varyantının koronavirüs ve Alfa varyantına kıyasla yüzde 60 daha bulaşıcı ve etkin olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yalçın, "Delta varyantı, başlangıçtaki orijinal virüs ve Alfa varyantına göre yüzde 60 daha bulaşıcı ve daha etkin. Sonuçları daha sıkıntılı görülüyor. Delta varyantına karşı belli aşıların daha etkin olduğunu biliyoruz" şeklidne konuştu.

Delta varyantının semptomlarına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Yalçın, "Delta varyantı, klasik Covid-19 enfeksiyonundan daha farklı. Ateş, öksürük, nefes darlığı, tat ya da koku bozukluklarının olmadığı bir klinik tablo ile karşımıza çıkıyor" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Delta varyantında ise dikkat çeken husus, kişilerde boğaz, baş ağrısı, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı bulgularının olması."

BioNTech Aşısı Delta Varyantına Karşı Ne Kadar Etkili?

İsrail İbrani Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma ile birlikte BioNTech aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu ortaya çıktı. Gerçekleştirilen araştırmaya göre Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pfizer tarafından geliştirilen aşı, Delta varyantına karşı yüzde 70 oranında koruma sağlıyor.

İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının diğer varyantlara karşı yüzde 95 oranında koruma sunduğunu gözler önüne sermişti.