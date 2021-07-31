DSÖ, Delta Varyantının Görüldüğü Ülke Sayısını Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklama ile birlikte Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu. Peki, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı kaç tane ülkede tespit edildi? Konuya dair detaylar haberimizde.

Delta Varyantının Görüldüğü Ülke Sayısı Belli Oldu

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans aracılığı ile düzenlenen basın toplantısında Delta varyantı ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.

AA'daki habere göre Dr. Ghebreyesus, dünya genelinde koronavirüs vakalarının tekrar yükselmeye başladığını söyleyerek uyarıda bulundu. Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütüne 4 milyon yeni COVID-19 vakası bildirildiğini belirten Dr. Ghebreyesus, toplam vaka sayısının iki hafta içerisinde 200 milyonu geçmesini beklediklerini ifade etti.

DSÖ'nün altı bölgesinin beş tanesinde enfeksiyonların son dört hafta içerisinde yüzde 80 oranında arttığını veya yaklaşık olarak iki katına çıktığını belirten Dr. Ghebreyesus, bu artışın büyük bir kısmının Delta varyantından kaynaklandığını söyledi.

Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Delta varyantının en az 132 ülkede tespit edildiğini açıkladı. Şimdiye kadar koronavirüsün 4 varyantının tespit edildiğinin altını çizen Dr. Ghebreyesus, salgın yayıldığı sürece daha fazla varyantın gün yüzüne çıkabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgüt tarafndan onaylanan aşıların tamamının ciddi koruma sağladığını söyledi.

Koronavirüs Aşıları Delta Varyantına Karşı Etkili mi?

İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından mayıs ayının sonlarında yapılan araştırma, iki doz BioNTech ya da AstraZeneca aşısının Delta'ya karşı etkili olduğunu gözler önüne serdi. Söz konusu varyanta karşı BioNTech aşısı yüzde 88 oranında etkiliyken AstraZeneca aşısı ise yüzde 60 oranında etkili olduğunu belirtelim. Her iki aşının da bir dozu B1617.2'ye karşı yüzde 33,5 oranında etkinliğe sahip.

Bu çalışma aynı zamanda ABD'de kullanılmakta olan başka bir aşı olan Moderna için de umut vaat ediyor olabilir. Moderna aşısı, Birleşik Krallık'ta yaygın olarak kullanılmadığı için bu çalışmada kullanılmıyor fakat Moderna ve Pfizer'in her ikisi de mRNA tabanlı aşılardır ve benzer etkinlik oranlarına sahiptir.

İskoçya'daki çalışmada Delta'ya karşı iki doz BionTech aşısının %79, iki doz AstraZeneca aşısının ise %60 oranında etkili olduğu ortaya çıktı. Söz konusu etkinlik oranları, iki doz uygulandıktan iki hafta sonra gözlemlendi.