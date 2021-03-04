Demet Evgarlı Kadınlar Günü Reklamı Gündem Oldu

Demet Evgarlı Kadınlar Günü reklamı sosyal medya platformlarında gündem oldu. Bir sosyal ağ projesi olan Meyhanedeyiz.biz'in 8 Mart Dünya Kadınlar günü reklamına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Demet Evgarlı Kadınlar Günü Reklamı Yayımlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sayılı günler kala firmalar, özel reklamlar hazırlamaya başladı. Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan ve Almanya'dan binlerce meyhanenin yer aldığı bir sosyal ağ projesi olan Meyhanedeyiz.biz, 8 Mart günü için özel bir reklam hazırladı. İnsanların meyhanelere gitmeden tanıyabilmesine olanak sağlayan web sitesi hazırladığı reklamı yayımladı.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan reklamın yönetmenliğini Umut Aral, müziğini ise Mert Oktan ve Jingle Jungle üstlendi. Yaratıcı ekip kadrosunda Ceren Öz, Bedrettin Bayaslan, Koray Cengiz, Hacer Çiçek ve Melike Çetinkaya yer aldı. "#HadiYüzleşelim" etiketiyle yayımlanan reklamda Demet Evgar bulunuyor.

Reklamın tanıtım yazısında, "Gerçekleştirdiği işlerle adından çokça söz ettiren Meyhanedeyiz.biz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yeni bir çalışmaya imza attı. Oyuncu Demet Evgar’ın rol aldığı “Yüzleşme” adlı kampanyada toplumun her kesiminden kadınlar karşılaştığı sorunlar ele alınıyor. Çalışma “tüm kadehlerin birlikte kalkacağı o güzel günler için, #HadiYüzleşelim” deniyor" ifadeleri yer aldı.

Demet Evgar, kısa süre içerisinde gündem olan reklamda şu ifadeleri kullandı:

"Elbette ki hepimiz kadehlerimizi tüm kadınların şerefine kaldırıyoruz ama bu kadehi ne için ve kiminle kaldırdığımızı da unutmadan. Mesela bir kadını sadece giyim kuşamıyla yargılamayanlarla birlikte kaldıralım kadehlerimizi. Yok elinin hamuruymuş, yok dizini dövermiş ulu orta kahkahaymış artık bu tip çağ dışı sözleri kullanmayan hatta kullananları ayıplayanlarla birlikte kadehleri kaldıralım." "Sırf kadın olduğu için işe alırken ya da terfisinde ayrımcılık yapmamış, mesela daha az maaş ödememiş olan yöneticilerle birlikte kadeh kaldıralım. Aynı hayatı paylaşırken ev işlerini de çocukların bakımını da eşit şartlarda paylaşabilenlerle birlikte kadehleri kaldıralım." "Hayatı boyunca bir kadına el kaldırmamış ya da söz ile taciz etmemiş olanlarla birlikte kadeh kaldıralım ve son olarak bu dünya, kadınlar için bu kadar adaletsiz iken sessiz kalmamış, bu adaletsizliğe bir son verebilmek için yeri geldiğinde sesini yükseltmekten korkmamış olanlala birlikte kadehleri kaldıralım." "Ben istedim ki burada biz bizeyken biraz daha açık olalım. Hadi yüzleşelim kendimizle. Şimdi bu kadeh, bütün kadınların şerefine ve tüm kadehlerin birlikte kalkacağı o güzel günlere."

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