Demir Çağı'nda Saç Modası Nasıldı?

Antel bir metal heykelcik bulan arkeologlar, Demir Çağı'nda saç modasının nasıl olduğunu ortaya çıkardı. Keşfedilen heykelcik, Demir Çağı'nda yaşayan bazı Britanyalıların tercih ettiği saç kesimine ışık tutuyor. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Demir Çağı'nda Saç Modasının Nasıl Olduğu Ortaya Çıktı

Arkeologlar, aslan yelesi saç kesimi tasvirli antik bir metal heykelcik buldu. Uzmanlar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde yaşayan bazı Britanyalıların aslan yelesi saç kesimini tercih ettiğini ifade etti. Arkeologlar tarafından keşfedilen 5 cm'lik heykelciğin bir pişirme gerecini sapında yer almış olabileceği tahmin ediliyor.

National Trust'ın Cambridgeshire'daki Wimpole arazisinde geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkarılan nesne, ilk önce temizlendi ve ardından inceleme süreci başladı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda heykelcikte yer alan saç kesimi, çok belirgin bir biçimde ortaya çıktı. IndyTurk'teki habere göre Arkeologlar tarafından paylaşılan bilgilere göre nesnedeki saçın üst ve yan kısımları kısa iken ense kısmı uzun bırakılmış. Nesnenin elinde yer alan tork dikkat çekiyor. Torkun süs amaçlı bir tür gerdanlık olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, ilk olarak figürün Kelt bereket tanrısı Cernunnos'u temsil ettiğini düşünüyordu fakat son yapılan incelemeyle beraber bu düşünce değişti. Arkeologlar, figürün henüz bilinmeyen bir tanrıyı temsil ettiğini tahmin ediyor. National Trust arkeoloğu Shannon Hogan, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Hogan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nesnenin kökeni MS 1. yüzyıla dayanıyor. Roma elişi olması muhtemel olmakla birlikte oval gözler gibi Keltlere özgü nitelikler taşıyor. Figürün saç kesimi ve bıyığı belirgin, bu da dönemin trendlerine veya bir ihtimal bu tanrı özelinde 'tipik' olan tasvirlere ışık tutabilir."

Bağımsız arkeoloji kuruluşu Oxford East Archeology'de görevli Chris Thatcher, yaptığı açıklamada, "Bu tip bulgular, Demir Çağı'nın en son dönemlerindeki estetik ve sembolizme nadir ve büyüleyici şekilde ışık tutuyor. Bu saç kesiminin dönemin tarzlarında ne kadar yaygın olduğu asla kesin olarak bilinemeyecek" dedi.

Thatcher, "Bununla birlikte figürün elinde bir tork (bir statü göstergesi) tutması ve nesnenin ya ilaç ya da yazı tabletlerinde kullanılan balmumunu karıştırmak için kullanılan bir spatulanın sapını oluşturması nüfuz ve otoriteye işaret ediyor. Figürün, yerel bir merkez olduğuna işaret eden başka birçok bulguyu içeren bir mekanda bulunmuş olması harika ve yerinde bir durum" şeklinde konuştu.