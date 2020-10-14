Demon's Souls Remake PS4 için de Çıkacak Gibi Görünüyor

Demon’s Souls Remake PS4 için de hazırlanıyormuş gibi görünüyor. Oyunun MediaMarkt listelemesine dahil olması büyük şaşkınlık yarattı. Detaylar haberimizde.

PlayStation 5 için Haziran ayında gerçekleştirilen ilk büyük oyun sunumunda, birçok kaliteli yapımın duyurusu ile karşılaşmıştık. Bunların arasında Marvel’s Spider-Man, Horizon: Forbidden West, Sackboy: A Big Adventure ve yeniden yapım Demon’s Souls gibi oyunlar da çıkmıştı karşımıza ki bu oyunların sadece PlayStation 5 için geliştirilmekte olduğu da belirtilmişti. Zaten bu sunum öncesinde de platforma özel oyun safhasının Ghost of Tsushima ile kapatıldığını öğrenmiştik.

Ne var ki sonradan işler beklendiği gibi gitmemişti ve Sony Interactive Entertainment cephesi geri adım atmak durumunda kalmıştı. Eylül ayında gerçekleştirilen bir diğer PlayStation 5 sunumu sırasında, Horizon: Forbidden West, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure oyunlarının PlayStation 4 için de geliştirilmekte olduğunu öğrenmiştik. Zaten PlayStation Üst Yöneticisi Jim Ryan da PlayStation 4 topluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu ve en az üç yıl daha desteklerinin devam edeceğini dile getirmişti.

Demon’s Souls Remake PS4 için de Çıkacak Mı?

Yakın bir zaman önce yaşanan gelişmeye göre, PlayStation 5 için duyurulup da PlayStation 4 kullanıcılarıyla da buluşturulacak olan oyunların arasına Demon’s Souls Remake de katılacakmış gibi görünüyor. En azından ünlü perakendeci MediaMarkt’ın Macar sayfasına bakacak olursak durum bu yöndeymiş gibi görünüyor.

Yukarıdaki görsele baktığımızda, Demon’s Souls Remake oyununun PlayStation 5 versiyonu ile aynı gün PlayStation 4 için de satışa sunulacağını görebiliyoruz. Yani 19 Kasım 2020 tarihinde mevcut nesil konsolun oyuncuları da oyunu oynamaya başlayacaklar.

Alman perakendeci MediaMarkt, dünya genelinde ünlü ve böylesi bir hata yapabileceğine ihtimal vermek güç ama yine de Sony Interactive Entertainment tarafından yapılacak olan resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Çünkü hatırlarsanız, daha önceden yayınlanan bir fragmanının sonunda PC için de satışa sunulacağına dair bir ibare görmüştük. Ne var ki sonradan bunun bir hata olduğu ileri sürülmüş ve fragman yenilenmişti. Bakalım gerçekten bir hata mıydı yoksa Demon’s Souls Remake PlayStation 5 dışındaki platformlar için de satışa sunulacak mı?