Deney Farelerine Nasıl Bakılıyor? İşte Yanıtı

Deney fareleri bugüne kadar bilime sayısız katkıda bulundular. Onların tarihi bazı dönüm noktalarını yarattığını bile biliyoruz. Peki deneylerde kullanılan farelere yeteri kadar iyi bakılıyor mu? Hadi gelin bu sorunun yanıtını uzakta değil Şanlıurfa’da arayalım.

Şanlıurfa'da bulunan Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezinde bilime hizmet etmesi için büyütülen fare, sıçan ve tavşanlar, yeminden suyuna, klimalı ortamından sağlık testlerine kadar ciddi bir bakımdan geçiriliyor. Bu bakımla birlikte deneylere çok daha fazla hazır hale gelen fareler, büyük verim sağlıyor. Onlar için büyük özen gösteriliyor demek mümkün.

Deney fareleri farklı testlerden geçiriliyor

Deneylerde kullanılan fareler için çok özel bir sistem geliştirildi. Bu sistem ile birlikte deney hayvanlarının çok daha az yorulması amaçlanıyor. Bazı fareler; kullanıldıkları deneylere göre sağlık durumlarının daha iyi analiz edilebilmesi için de günlük efor testine gönderiliyor ve böylece bitkin olmalarının önüne geçiliyor.

Merkezin müdür yardımcılarından Dr. Ünal Yavuz, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Merkezin Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde ve Yerel Etik Kurulu denetiminde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Yavuz, hayvanların çok az acı çekmesini istediklerini aktardı. Böylece hem hayvan haklarına saygılı işlem yürütülecek hem de deneylerden çok daha fazla başarı elde edilebilecek.

Yem ve suları her gün değiştirilen hayvanların bakımı ve sağlığıyla da görevli veteriner hekimler yakın bir şekilde ilgileniyor. Sizce deney hayvanları için daha başka neler yapılabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.