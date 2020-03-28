Deniz Canlıları Kutuplara Doğru Gidiyor

Çok uzun bir süre boyunca 300'ün üzerinde deniz canlısı üzerinde yapılan küresel analize göre memelilerin, planktonların, balıkların, bitkilerin ve deniz kuşlarının sayısı büyük değişkenlik gösteriyor. Soğuk bölgelerde türlerin sayısı giderek artış eğiliminde.

Küresel iklim değişikliği sebebiyle daha önce yaşanmaz olan yerler doğal ortam haline geldi. Sıcak bölgelerdeki türler, daha da sıcak hale gelen iklimin tolere edilemez oluşundan dolayı düşüş gösteriyor.

Küresel iklim değişikliği canlıları da değiştiriyor

Bristol ve Exeter üniversiteleri tarafından gerçekleştirilen araştırma, türlerin sayı değişimlerine ilişkin yayınlanmış 540 kaydı yeniden değerlendirildi.

Evrimsel ekoloji profesörü olan Martin Genner, okyanusların sıcaklığının 1 derece arttığı geçen yüzyıl boyunca toplanan verileri incelediklerini ifade etti. Başka bir araştırmacı Louise Rutterford, deniz canlıların sayısının soğuk kutup bölgeleriyle sıcak ekvator bölgeleri arasında sıkıştığını ifade etti.

Bilim insanları, ekvator bölgelerindeki türlerin sayısının da azalacağını çünkü daha da ısınan denizlerin yaşama olanak tanımamaya başlayacağını ifade etti. kutuplara doğru gittikçe bundan sonra daha fazla canlı hayat olacak gibi görünüyor.