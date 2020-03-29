Deniz Hayvanları Gerçek Bir Virüs Düşmanı

Kraliyet Deniz Araştırmaları Enstitüsü’nden Jennifer Welsh, virüs ekolojisine damga vuran yeni bir keşfe imza attı. Amsterdam Vrije Üniversitesi’nde tez hazırlayan Jennifer Welsh, araştırmasında deniz hayvanları ve virüsler arasındaki bağlantıya ışık tuttu.

Nature Scientific Reports’ta yayınlanan yazısında denizde yaşayan hayvanların sudan oksijen ve besin filtreledikleri sırada virüsleri de ortadan kaldırabilecekleri görüldü. Welsh, bir virüs hücreye bulaştığında virüsün yeni virüsler meydan getirmek için konak hücreyi kullandığını söyledi.

Deniz canlıları virüsleri besin olarak kullanabilir

Welsh, virüslerin nasıl yayıldığını belirtse de bu virüslerin aynı zamanda denizde yaşayan bazı hayvanların besinleri de olabileceğini söyledi. Bu bilim insanı, denizdeki birçok virüsün deniz hayvanları tarafından besin olarak tüketilebileceğini ifade etti.

İstiridyeleri örnek veren Welsh, bu hayvanların deniz suyunu filtreleyerek sudan oksijen, alg ve bakteriler gibi besinleri elde ettiklerini belirtti. Bu bile deniz canlılarının yönelimleri ile igili bir kanıt olabilir.

Jennifer Welsh, istiridyelere herhangi bir besin vermedikleri, dolayısıyla sudan yalnızca oksijen aldıkları birtakım çalışmaları da gösterdi. Ona göre deniz süngerleri de yine virüslerin temizliğinde aktif rol oynuyor. Yakın bir zaman içerisinde araştırmalarını daha kapsamlı hale getireceğini de ekledi.