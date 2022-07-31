Tek Tuşla Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Yapıldı

İçme suyu sorunu, hem bugünün hem de geleceğin en büyük problemleri arasında. Gezegenimizdeki suyun yalnızca %1.2'si içilebilir su olarak biliniyor. Uzun yıllardır deniz suyunu arıtarak içilebilir suya dönüştürme üzerine çalışmalar yapan MIT'deki bilim insanları, tek tuşla arıtma işlemini gerçekleştirebilen bir cihaz yaptı.

Portatif bir kuruluma sahip olan cihaz, gücünü güneş panelinden alıyor. Yeni arıtma cihazı, düzenek kurulduktan sonra tek bir tuşla deniz suyunu içilebilir suya dönüştürme imkanı tanıyor.

İşte Deniz Suyunu İçilebilir Suya Dönüştüren Cihaz!

Çoğu taşınabilir tuzdan arıtma sistemi, suyun filtrelerden geçmesi prensibiyle çalışıyor. Ancak bu yeni cihaz, tuz parçacıklarını sudan çekmek için elektrik kullanıyor. İyon konsantrasyonu polarizasyonu yöntemini kullanan cihaz, 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda üretildi. ICP olarak adlandırılan yöntem, sudaki tüm tuz parçacıklarını temizlemede %100 başarı sağlayamıyor. Araştırmacılar, bunu önlemek için elektrodiyaliz adlı yöntemi de sisteme dahil ederek sağlıklı ve içilebilir suyu üretmede kayda değer bir başarı sağladı.

Yapılan ilk testlerde büyük başarılar yakalayan cihaz gelecek için büyük umut vadediyor. Projeden sorumlu araştırmacılar, yeni ürettikleri cihazın denizcilik sektöründe, uzak adalarda yaşayan insanların içme suyunu karşılamak için ve içme suyuna erişimi kısıtlı Afrika ülkelerinde kullanılabileceğini düşünüyor.