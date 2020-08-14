Uzmanlar Uyardı: Deniz Ürünleri Şaşırtıcı Miktarda Mikroplastik İçeriyor

Deniz ürünlerine ilişkin büyüyen yeni bir endişe araştırmacıları şaşırtıyorken potansiyel olarak yaratacağı sağlık sorunları hala büyük ölçüde bilinmemekte: deniz canlılarının etine gömülü mikroskobik plastik parçaları.

Yeni bir çalışma yaygın olarak yenilen bazı deniz ürünlerinin mikroplastik içerdiğini buldu. Deniz ürünleri sağlığı geliştiren birçok bileşiğin kaynağıdır ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etkileri olabilir ancak suların kirlenmesiyle birlikte daha zehirli hale geldiler.

Okyanuslara atılan plastikler küçük parçalara bölünüyor ve ıstakoz gibi bazı hayvanların dokusuna yapışıyor. Balıklar ve diğer deniz hayvanları da çoğu zaman bu mikroplastiklere temas ediyor ve bunların bir kısmı dokularına gömülüyor.

Çalışma, bu mikroplastiklerin büyük ölçüde ticari balıkçı atıklarından ve plastik ambalajlardan kaynaklandığını gösteriyor.

Deniz ürünlerindeki mikroplastik ne kadar zehirli?

Geçmiş araştırmalar, insanların balık, istiridye, ıstakoz ve diğer deniz ürünlerini yediklerinde bu mikroplastiği tükettiklerini açıkça ortaya koymuştu ancak ne kadar mikroplastik barındırdığı bilinmemekte. Exeter Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Araştırmaya göre tüm deniz ürünleri Avustralya'daki pazardan alındı ​​ve sardalye gram doku başına 2.9 mg ile en fazla mikroplastiğe sahip deniz ürünü. Yengeç ve istiridye sırasıyla 0,3 mg ve 0,1 mg ile ikinci ve üçüncü sırada, karides ve kalamar gram başına 0,07 mg ve 0,04 mg mikroplastik içeriyor.

30 mg yaklaşık bir pirinç tanesine eşdeğer kabul edilirse küçük plastik parçalarının insan vücudunda uzun vadeli sağlık etkilerinin nasıl olabileceğinin henüz bilinmiyor.