Denizanasından Bio Hibrit Robot Yapıldı

Okyanusun en verimli canlılarından birisi denizanası ancak son derece yavaş bir canlı. Bilim insanları, yaptıkları çalışmalar sonucunda, denizanasını hızlandırmayı başardı ve bir bio hibrit robot yarattı.

Stanford üniversitesinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan Cyborg, yarı robot denizanası ile ilgili, diğer cyborglere oranla 1000 kata kadar daha fazla enerji tasarrufu sağladığı kaydedildi.

Okyanus İzleme ve Su Altı Örnekleri Toplamak İçin İdeal

Yemek tabağı boyutunda denizanaları ile çalışan bilim insanları, denizanalarını yapay bir tuzlu su alanına aktardılar. Daha sonra lityum polimer pil, mikroişlemci ve elektrot seti içeren, su geçirmez bir kontrolör tasarladılar ve bu tasarımı denizanasının derisinin altına yerleştirdiler.

Araştırmacılar, ortaya çıkan bio hibrit denizanası robotunun, okyanuslarda su altı örnekleri toplamak için kullanılabileceğini aynı zamanda okyanus gözlemi için de kullanılabileceğini belirtti. Kontrolör, elektrik dalga formları üretti ve bunları denizanasının kaslarına iletti. Sonuç, 1000 kata kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlayan bir Cyborg.

Hayvan hakları savunucularından ya da hayvan severlerden gelebilecek olan eleştirilere karşı araştırmacılar, denizanalarının merkezi sinir sistemi ya da nosiseptörleri olmayan omurgasız hayvanlar olduğunu belirtti. Bununla birlikte, deneyler sırasında gereksiz doku hasarının meydana gelmemesi için çalışmalar yaptıklarını da ifade etti.