Denizde Mahsur Kalan Adamın Hayatını Apple Watch Kurtardı

Kano sporuyla ilgilenen Avustralyalı bir adam, denizin güçlü akımları onu kıyıdan iki milden fazla uzağa kadar sürükledikten sonra Apple Watch'ın acil çağrı özelliği sayesinde yardım çağırabildi. Habere göre bu kişi 18 Haziran'da yerel saatle sabah 9'da kanosuyla denize indi. Daily Mail'in bir raporu sorunla karşılaştığında bölge için tehlikeli bir sörf uyarısının yapıldığını ve hâlâ yürürlükte olduğunu bildiriyor.

Apple Watch'ı sayesinde kurtulan bu adam, eşinden ayrıldıktan sonra Sydney'in kuzey kıyısındaki okyanusun ortasına sürüklendi ve kıyıya geri dönemedi. Kurtarma yetkililerine göre denizde mahsur kalmasıyla birlikte Apple Watch'ın acil servis arama özelliğini kullanarak yardım çağırdı.

Sörf cankurtaranlar yerel saatle sabah 9:30'da kolluk kuvvetleri tarafından yapılan bir çağrıya yanıt verdi. Bir Westpac kurtarma helikopteriyle kurtarılan adam, yorgunluk ve hafif hipotermi belirtileri sergiliyordu ancak daha sonra hastaneye ulaştıklarında tıbbi yardım almayı reddetti.

Apple Watch Acil Durumlar İçin Hayati Bir Öneme Sahip

Polis bir süre sonra adamın eşiyle iletişime geçerek durumdan haberdar etti. Apple Watch, kullanıcıların hayatlarını tehlikeli durumlarda kurtarmaya yardımcı olmak adına hayati bir üne ve öneme sahip. Kasım 2021'in başlarında bir bisikletçi, bisikletindeyken bir araba tarafından kendisine çarpıldıktan sonra Apple Watch'ı sayesinde acil yardım çağrısında bulunabilmişti.

Şubat 2022'de ise bir adam bisikletten düştükten sonra kafa travması geçirdi ancak zamanında tıbbi yardım alabildi. En son Haziran ayında ise bir kadın ayağı nehir yatağının kayaları arasında sıkıştıktan sonra Columbia Nehri'nden kurtarıldı ve o da yardım alabilmek adına Apple Watch'ın acil yardım çağrısını kullanmıştı.