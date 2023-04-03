Denize Düşen Apple Watch, 1 Gün Sonra Hala Çalışıyordu!

Geçtiğimiz aylarda göle düşen iPhone 11'in, 1 hafta sonra hala çalışır durumda bulunup, sahibine teslim edildiği haberini paylaşmıştık. G1'in yeni haberine göre, San Paulo'da Apple Watch'unu suya düşüren bir öğretmen, bir gün geçtikten sonra akıllı saatine kavuştu. Bir gün boyunca suda kalan Apple Watch, hala çalışır bir durumda teslim edilmesi ile dikkat çekti.

Bir Gün Suda Kalan Apple Watch Bozulmadı!

Düşme algılama gibi özellikleriye birçok insanın hayatını kurtarmasıyla nam salan Apple Watch, suya dayanıklılık derecesiyle dikkatleri üzerine topladı. Denizde saatlerce kaldığına ve bulunduğu zaman hala çalışıyor olmasıyla ilgili yayımyalanan raporda, sağlam bir şekilde sahibine teslim edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Jefferson Rocha adlı öğretmen, Rio de Janeiro kentinden yelkenli bir gezide yüzdüğü esnada Apple Watch'unu kaybetti. Saatin yüzerken kendiliğinden çıktığına yönelik iddiaların yer aldığı raporda, öğretmenin Find My uygulaması ile akıllı saatini izlediğini ancak belirli bir süre sonra izini kaybettiği de yer alıyor.

Bir gün sonra Find My uygulamasından Apple Watch'un etkinleştirildiğini paylaşan Rocha, Kayıp Modu'nu çalıştırdı ve saat bulan kişinin onunla iletişime geçmesi yönünde bilgilerini paylaştı. Saati bulan kişi Instagram üzerinden akıllı saatin sahibi ile iletişime geçti.

50 yaşındaki dalgıç tarafından bulunan saat kısa sürede Rocha'ya teslim edildi.

"Mutluyuz çünkü dünyada hâlâ iyi insanlar var. Kendisi ve ailesi gibi dürüst, iyi huylu insanlar olduğu için sadece Tanrı'ya şükredebilirim."