Denize Düşen iPhone Beyaz Balina Tarafından Kurtarıldı

Rusların neredeyse bütün doğal varlıklardan yararlandığını bilen yetkililer, beyaz balinaları incelemeye aldı. Norveç halkla ilişkiler departmanı, suya düşen bir iPhone’u beyaz balinanın nasıl kurtardığını gösterdi.

Beyaz balina haberlerinin giderek arttığı ve bunun Ruslarla ilişkilendirildiği son dönemlerde, herkes aynı şeyi merak ediyor. Gerçekten de Ruslar beyaz balinaları casus olarak mı kullanıyor?

Denize düşen iPhone ve beyaz balina hikayesi

Dün bir video paylaşıldı ve oldukça ses getirdi. Teknede bulunan bir yetkili, iPhone telefonunu suya düşürmesi ile birlikte beyaz balina da aşağıya doğru süzüldü. Hemen ardından iPhone cep telefonunu kaptığı gibi teknedeki sahibine iade etti. Tüm bunlar çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşti.

Mavi Balinalar tür olarak en zeki deniz canlıları arasında yer alıyor. Bu nedenle eğitilmeleri çok kolay ve hızlı bir şekilde kavrayabilme özellikleri de bulunuyor. Rusların bu deniz canlılarını casus olarak kullanma ihtimalleri son derece yüksek.

Norveç, tüm bu nedenlerden dolayı Rusya'ya karşı tetikte bekliyor. Aşağıda yer alan videoda tüm ayrıntıları görebilirsiniz.