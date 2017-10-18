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Denize Düşen Telefonun Peşinden Atlamaya Kalktı

yatta denize düşen telefon
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Mobil
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Çin’d, telefonunu seyir halindeki yattan denize düşüren Liu isimli bir kadın, olayın ardından denize atlamaya kalktı. Taksitlerinin henüz bitmediğini anladığımız telefonunun arkasından gitmeye kalkan kadınıysa görevliler zorlukla engelledi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre Liu isimli talihsiz kadının telefonu denize düşünce, gemi personeli deniz içinde arama başlattı. Görevliler, uzunca süren aramanın ardından telefonu tespit edemeyince yola devam etme kararı aldılar; ancak Liu, yola devam etmektense denize atlayıp telefonu aramaya devam etmek istedi. Bunun tehlikeli olduğunu söyleyen görevlilerse kadının denize atlamasını zorlukla engellemeyi başardılar.

Kadın, ısrarla denize atlamak istemesinin sebebini telefonunun içinde yer alan çok önemli belgeler olarak gösterse de bütün çabalarına rağmen telefonunu geri alamadı. Bütün bunlar yaşanırken, diğer yolcular telefonlarına sarılarak nispet yaparcasına yaşananları kaydetmekten geri kalmadılar.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanmasının ardından birçok kullanıcı görüntülerin yalan olduğunu söylese de yatın bağlı olduğu şirket Dali Tourism Group, bir açıklama yayınlayarak yaşananları doğruladı. Liu'nun, güvertede fotoğraflar çekmekte olduğu sırada telefonunu yanlışlıkla suya düşürdüğünü söyleyen şirket, telefonun tüm aramalara rağmen bulunamadığını da belirtti. Hemen yukarıda gördüğünüz videoda yaşanan telaştan sonraysa akıllarımıza hemen aşağıdaki videoda yaşanan sakinlik geldi.

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ETİKETLER: suya düşen telefon

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