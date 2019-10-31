Denizlerin Yükselmesi 2050 Yılında Milyonlarca İnsanın Ölümüne Neden Olabilir

Dünyanın çeşitli kuruluşları iklim değişikliği ile ilgili raporlar yayınlıyor. Hepsi birbirinden korkunç ancak son yayınlanan bir rapor gerçekten de işin ciddiyetini ortaya çıkarıyor.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu olan Climate Central ilginç bir çalışma yaptı. Bu çalışma sonucunda 2050 yılında milyonlarca insanın kıyıda ölebileceğini fark etti. Dünya nüfusunun 2 milyar daha fazla artması ile birlikte, kıyıda ölen kişi sayısı yüz milyonları bulabilir.

Denizlerin yükselme problemi giderek artıyor

Diğer birçok problemden farklı olarak denizler ile ilgili yaşanan yükselme sorunları giderek etkisini arttırıyor. Son olarak yayınlanan iklim raporları incelendiğinde, küresel ısınma ile birlikte sorunun daha da derinleştiği görülüyor.

Sadece Çin ve Hindistan bölgesinde son 10 yıl içerisinde 20 milyon daha fazla kişi kıyılarda yaşamaya başladı. Bu bile sorunun ne kadar ciddi olduğunu göstermeye yetiyor. Elbette sadece denizlerin yükselmesi ile büyük bir felaket ortaya çıkmayabilir. Aynı zamanda meydana gelebilecek herhangi bir fırtına veya hortum, işleri daha can alıcı boyutlara getirecektir.

Yayınlanan bu iklim raporları ve tehlike uyarısı ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.