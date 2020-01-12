Denizli’de Yeni Bitki Türü Keşfedildi! Sadece Türkiye’de Bulunuyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde yeni bir bitki türü keşfedildi. 2200 metre rakımda keşfedilen ve Denizli Yünlügelini adı verilen yeni bitkinin dünyada sadece Türkiye’de bulunduğu belirtiliyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, orman mühendisi Rasim Çetiner’in fotoğrafladığı özel bir Yünlügelin (Rindera) türünü inceleme altına aldı. Yıldırım, yaptığı araştırma sonucunda bu türün dünyada sadece Denizli’nin Çameli ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Denizli Yünlügelini adını verdikleri bu özel bitki türü hakkında bilimsel bir makale yayınlayarak bitkiyi literatüre kazandırdı. Yünlügelin’in dünyadaki 25 kadar türü bulunduğunu ve bunlardan 5’inin Türkiye’de görüldüğünü söyleyen Yıldırım, bu türlerden 3'ünün endemik olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Hasan Yıldırım, yeni bitki türü hakkındaki açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Keşfettiğimiz bitki de ülkemizin endemiklerinden ve dünyada sadece Denizli’nin Çameli ilçesi sınırlarında Torosların bir uzantısı olan dağın zirvesinde yer alıyor. Bitkiyi 2200 rakımda topladık. Bu bitkilerden elde edilen kimyasal içeriklerden özellikle alkaloid olarak bilinen çalışmalarda özellikle 'naftakinon' olarak bilinen maddelerin kanser hücre hatları üzerinde çok önemli öldürücü etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu tarz çalışmalar halen devam ediyor. Keşif safhasından sonra bir sonraki amacımız da bu bitkinin bu tarz bir kimyasal içeriğe sahip olup olmadığını belirleme yönünde çalışmaları planlamaktayız. Bitkinin popülasyonuna zarar vermeyecek şekilde hem alanında bitkiyi koruyup hem de içeriğinde insanlık yararına herhangi bir olumlu sonuç verecek içerik var mı bunu bulmaya çalışacağız."