Depolarda Robotlar Çalışacak

Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan Boston Dynamics, Otto Motors şirketiyle iş birliği yaparak, depolarda kullanılabilen bir robot geliştirdi.

Teknik robot endüstrisinin tartışmasız bir numarası olan Boston Dynamics, otonom malzeme taşıma ve nakliye teknolojisi geliştiricisi OTTO Motors ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, depolar için tasarlanan yeni robotu görücüye çıkardı.

Geçtiğimiz yıllarda, kulp robotu ve Pick bilgisayar görme sistemleri ile robotik endüstrisinde yer alan Boston Dynamics şirketi, depo otomasyon teknolojilerinde de kendini gösterdi.

Şirket, lojistik alanını otomatikleştirmek için OTTO Motors ile yapılan konsept çalışmalarının sonucu olan robotu tanıttı.

Devrim Niteliğinde Robotik İnovasyon

Depolarda çalışması için geliştirilen robot, teknoloji severler tarafında devrim niteliğinde bir robotik inovasyon olarak yorumlanıyor. Boston Dynamics şirketi, geliştirdiği bu yeni robot ile ilgili olarak, hayatı kolaylaştıracağını ve iş kazalarını azaltacağını söylüyor.

Ürün mühendisliği başkan yardımcısı Kevin Blankespoor'a göre, robotları ürünlere dönüştürmeye odaklanmak ve ürünleri son kullanıcılara ulaştırmayı hedeflemek, OTTO şirketi ile yapılan ortaklığın temel nedenleri arasında.

Blankespoor, daha esnek bir depo otomasyon çözümü sağlamak için dağıtım merkezi siparişleri veren, heterojen bir robot filosu konsepti hazırladıklarını ifade etti. Müşterilerin beklediği oranları karşılamak için Handle’ın özelliklerini genişletmeye ve depo uygulamaları için OTTO 1500 gibi diğer robotlarla etkileşimleri optimize etmeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi.