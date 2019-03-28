Deprem Alarmı Test Edilmeye Başlandı

Çarşamba günü önemli bir karar alan Kaliforniya eyaleti, “Kablosuz Acil Durum Alarmı” adını verdiği yeni sistemi test etmeye başladı. Eyalete bağlı Oakland kentinin bazı bilgilerinde deprem uyarı sistemi için ilk denemeler yapıldı.

Deprem olacağını birkaç saniye öncesinden vatandaşlara söyleme üzerine kurulu bir sistem hazırlayan eyalet, kazanılacak birkaç saniyeyle ölümleri ve yaralanmaları en aza indirmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Yeni sistemin ilk denemeleri Güney Oakland’da bulunan Merritt Gölü bölgesinde yapıldı. 27 Mart 11.00 sularında yapılan test sonrasında gerçek deprem sırasında yaşabilecekler ölçüldü. Kaliforniya Valiliği Acil Servisler Ofisi ve ABD Jeoloji Araştırma Kurumu ortaklığında yapılan planlama sonrasında gönderilen acil durum mesajları ise olumlu sonuçlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Valilik Acil Servisler Ofisi Sözcüsü Shawn Boyd, “Testte yaptığımız şey, düğmeye bastığımız andan itibaren kullanıcılara ne kadar hızlı ulaştığını, kimlerin mesajı aldığını ve mesajı aldıkları sırada kullanıcıların nerede olduklarını görmekti. Sistemin başarılı olup olmadığını değil; gecikme süresini ölçmek adına yaptığımız bir testti. Bir başka deyişle acil durum mesajının cep telefonlarına ne kadar süre gittiğini anlamaya çalıştık” açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 40 bin kişi ile yapılan testlerin devam edeceği dile getirilirken, ilk denemelerinden yeterli verim alındığı görülen sistemin geliştirilerek, bütün eyaleti yayılması için çalışmaların hızla devam ettiği aktarıldı.