Deprem Bölgeleri İçin Toplu Konut Açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada toplu konut projesi çalışmasına yönelik gelecek planları ve hedefleri paylaştı. İşte detaylar!
Hatay İskenderun bölgesi başta olmak üzere büyük depremi yaşayan tüm şehirler üçüncü günlerini geride bırakmak üzere. Tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek, enkaz altından çıkarılmayı bekleyen insanlara yardım olabilmek adına tüm ülke, hatta dünya seferber olmuş durumda.
Depremi yaşayanlara yardım etme çalışmaları sürerken öte yandan önümüzdeki süreçte neler yapılacağını, depremden etkilenen bölgelerin tekrar eski haline nasıl geleceğine yönelik planlar da yapılmaya başlandı.
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
"1 Yıl İçerisinde Toplu Konut Projesi"
Cumhurbaşkanının bugün yaptığı açıklamalar arasında depremzedelere 10 bin TL'lik yardım yapılacağı bilgisinin yanı sıra 1 yıl içerisinde deprem bölgelerinde toplu konut kurma hedefi bilgisi de verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, duruma yönelik ayrıntılı bir açıklama yaptı. Belirli sıkıntıların yaşandığını aktaran Cumhurbaşkanı, devletin tüm kurumları ile çalışmaları tüm hızıyla yönettiklerini söyledi. Yıkılan evlere yönelik yaptığı açıklamada ise 1 yıl içerisinde toplu konutların inşasını tamamlayıp, tüm vatandaşların evlerine kavuşmalarını planladıklarını dile getirdi.
Bugün Yapılan Açıklamadan Bazı Önemli Noktalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamadan önemli noktalar şu şekilde:
- "İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün hakimiyet sağlandı."
- "İsteyen depremzedelerin Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabilir."
- "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak."
- "Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz."
Depremzedelere Kalacak Yer Sağlayacak Yeni Proje: Dostluk Çatısı
Kahramanmaraş depreminden sağ kurtulanlar için yardım kampanyaları ve bağışlar sürüyor ve bu doğrultuda Hepsiburada'ya bağlı oluşum Hepsiemlak, konaklamaya ihtiyaç duyan depremzedeler için kalabilecekleri yer bulabilecekleri yeni projeyi kullanıma sunuyor.
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