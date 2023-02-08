Deprem Bölgeleri İçin Toplu Konut Açıklaması!

Hatay İskenderun bölgesi başta olmak üzere büyük depremi yaşayan tüm şehirler üçüncü günlerini geride bırakmak üzere. Tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek, enkaz altından çıkarılmayı bekleyen insanlara yardım olabilmek adına tüm ülke, hatta dünya seferber olmuş durumda.

Depremi yaşayanlara yardım etme çalışmaları sürerken öte yandan önümüzdeki süreçte neler yapılacağını, depremden etkilenen bölgelerin tekrar eski haline nasıl geleceğine yönelik planlar da yapılmaya başlandı.

"1 Yıl İçerisinde Toplu Konut Projesi"

Cumhurbaşkanının bugün yaptığı açıklamalar arasında depremzedelere 10 bin TL'lik yardım yapılacağı bilgisinin yanı sıra 1 yıl içerisinde deprem bölgelerinde toplu konut kurma hedefi bilgisi de verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duruma yönelik ayrıntılı bir açıklama yaptı. Belirli sıkıntıların yaşandığını aktaran Cumhurbaşkanı, devletin tüm kurumları ile çalışmaları tüm hızıyla yönettiklerini söyledi. Yıkılan evlere yönelik yaptığı açıklamada ise 1 yıl içerisinde toplu konutların inşasını tamamlayıp, tüm vatandaşların evlerine kavuşmalarını planladıklarını dile getirdi.

Bugün Yapılan Açıklamadan Bazı Önemli Noktalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamadan önemli noktalar şu şekilde: