Sağlık Bakanı: "Deprem Bölgelerinde Bulaşıcı Hastalık Saptanmadı"

Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgedeki yaralar sarılmaya devam ediliyor. Hala binlerce kişinin çadırlarda ikâmet ettiği bölgede en büyük endişelerden biri de salgın hastalıkların baş göstermesiydi. Haberlere yansıyan iddialar üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesinde basına açıklamalarda bulunan Koca, herhangi bir salgın hastalık saptanmadığını belirtti.

Deprem Bölgelerinde Sağlık Hizmetleri Devam Ediyor

Başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere birçok bölgede sahra hastanelerinin kurulmasıyla birlikte depremzedelerin sağlık ihtiyaçları karşılanıyor. Aynı zamanda bölgede çalışan birçok sağlık çalışanı, köylerde sağlık tarama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Âfetin ilk anlarından beri aktif bir şekilde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Fahrettin Koca, "Afetin ilk anında üzerimize düşen en kritik görev, sağlık tesislerimizi faal hale getirmek ve yaralılarımıza en kısa sürede ulaşıp sağlık hizmetini ulaştırmak oldu. Hamdolsun sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. On binlerce sağlık personelimiz, görevini layıkıyla yerine getirerek, milletimizin yarasını sarmaya gayret etti." dedi.