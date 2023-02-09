AFAD, Deprem Bölgelerinde Oluşturulan Tahliye Noktalarını Paylaştı!

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başlanlığı), büyük depremde etkilenen ve barınma ihtiyacı duyan vatandaşları il dışına çıkarmak için oluşturulan tahliye noktalarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre il dışına çkmak isteyenler için Jandarma birimleri tahliye noktaları oluşturdu.

Tahliye yerlerine başvuruda bulunanların tahliyesi, yetkililer tarafından belirlenerek en uygun vasıta desteği verilecek. Tahliyesi yapılanlar gitikleri illerin valilik ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma yerlerinde ve misafirhanelerde konaklayabilecek.

Tahliye Alanları ve Adresleri

Tahliye başvurularının değerlendirilmesi, illerin barınma kapasitesine göre belirlenecek. Kendi imkanları ile ulaşım sağlayan ve afet bölgesinden ayrılmayı isteyenler jandamalar tahliye noktalarına bildirimde bulunurlarsa, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına doğrudan yönlendirilecek.

Adresler: