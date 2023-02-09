AFAD, Deprem Bölgelerinde Oluşturulan Tahliye Noktalarını Paylaştı!
Deprem bölgelerinde yaşayan il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar için AFAD, belirli tahliye noktaları belirledi. İşte şehre göre tahliye noktaları!
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başlanlığı), büyük depremde etkilenen ve barınma ihtiyacı duyan vatandaşları il dışına çıkarmak için oluşturulan tahliye noktalarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre il dışına çkmak isteyenler için Jandarma birimleri tahliye noktaları oluşturdu.
Tahliye yerlerine başvuruda bulunanların tahliyesi, yetkililer tarafından belirlenerek en uygun vasıta desteği verilecek. Tahliyesi yapılanlar gitikleri illerin valilik ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma yerlerinde ve misafirhanelerde konaklayabilecek.
Tahliye Alanları ve Adresleri
Tahliye başvurularının değerlendirilmesi, illerin barınma kapasitesine göre belirlenecek. Kendi imkanları ile ulaşım sağlayan ve afet bölgesinden ayrılmayı isteyenler jandamalar tahliye noktalarına bildirimde bulunurlarsa, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına doğrudan yönlendirilecek.
Adresler:
- Kahramanmaraş: Fuar Merkezi (İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2, Dulkadiroğlu) ve Avşar Kampüsü (Batı Çevre Yolu, Onikişubat).
- Malatya: Emekliler Parkı (Valilik yanı, Battalgazi), Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi (Turgut Temelli Caddesi, Battalgazi), MAŞTİ Açık alanı (Buhara Caddesi, Yeşilyurt), BELSOS Yaşam ve Spor Merkezi (Cevatpaşa Mahallesi, Yeşilyurt).
- Diyarbakır: Koşuyolu Parkı (Kayrantepe Mahallesi, Sunay Caddesi No: 67 Bağlar), Kent Meydanı (Mezopotamya Mahallesi 301. Sokak, 21070 Kayapınar).
- Adıyaman: Şehir otogarı (Suratut Mahallesi, Diyarbakır Yolu Ziyaretpayamlı, Merkez) ve Eğriçay Parkı (Sümerevler Mahallesi Karaali Yolu No:15 Merkez).
- Gaziantep: M1 Alışveriş Merkezi Açık Otoparkı (Karacaahmet Mahallesi Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı No: 129 Şehitkamil).
- Şanlıurfa: Mesire Alanı (Gülbağ Mahallesi 3016 Sokak Buluntu Hoca Bulvarı, Karaköprü), Cumhuriyet Parkı (GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu Haliliye) ile Arkeoloji Müzesi bahçesi ( Haleplibahçe 2327 Sokak No: 74/1 Eyyübiye).
- Osmaniye: Masal Parkı (Adnan Menderes Mahallesi Musa Şahin Bulvarı Valilik yanı, Merkez), Park Yerleri (Karaboylu Mahallesi kapalı yüzme havuzu arkası, Merkez) ve (Fakıuşağı Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu arkası, Merkez).
- Hatay: Hatay Şehir Stadyumu (Yeni Hastane Yolu üzeri) ve Fuar Alanı (Çevre Yolu üzeri Adliye Binası yanı).
- Adana: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi (Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 242 Çukurova), Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı (Yurt Mahallesi 71339 Sokak No: 11 Çukurova).
- Kilis: TIR parkı (Şıh Mansur Mahallesi, Gaziantep Yolu üzeri).
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