Avrupa'dan Deprem Bölgelerine Bulaşıcı Hastalık Uyarısı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 10'dan fazla şehirde yıkıma ve on binlerce can kaybına yol açtı. Vatandaşlar ve kurum ve kuruluşlar depremzedelere yardım için seferber olsa da deprem bölgelerinde bulaşıcı hastalıkların yayılabileceği iddiası yeni bir tehlike ihtimalinin üzerinde duruyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, depremden etkilenen bölgelerde bulaşıcı hastalıkların yayılabileceğini belirtti. 21 Şubat itibariyle deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41.156'ya çıkmış durumda ancak bulaşıcı hastalıkların tehlikesi bu can kayıplarını daha da artıracak seviyeye gelebilir.

Suriye'den Kolera Vakaları Ülkemize Taşınabilir

Depremin ilk günlerinden bu yana deprem bölgelerindeki sağlık durumlarını ve hijyeni inceleyen uzmanlar, bulaşıcı hastalıklara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde deprem bölgelerinde bir kişide su çiçeği vakası bulunduğunu ve akut bağırsak enfeksiyonlarında da artış olduğunu belirtmişti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, depremin yarattığı acil sağlık hizmetleri ihtiyacının yanı sıra, tedavi süreçlerinin de önümüzdeki iki ila dört haftayı bulaşıcı hastalıkların yayılma potansiyeli açısından kritik duruma getirdiğini ifade etti. Kuruluş ayrıca Suriye'de görülen kolera vakalarının deprem bölgelerinde görülme ihtimalinin bulunduğunu, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini belirtti.