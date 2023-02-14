Deprem Bölgelerinin Uydudan Çekilmiş Yeni Görüntüleri Paylaşıldı

Uzay ve teknoloji şirketi Maxar'ın yayınladığı yeni görüntüler, deprem bölgesindeki durumu gözler önüne seriyor. İşte detaylar!

Deprem Bölgelerinin Uydudan Çekilmiş Yeni Görüntüleri Paylaşıldı
Barış Bulut
Barış Bulut -

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Depremden sonraki gün uzay ve teknoloji şirketi Maxar'ın yayınladığı depremin öncesi ve sonrası görüntülere bugün yenileri eklendi.

Türkiye'yi Açık Veri Programı kapsamına alan Maxar, bu sayede depremden etkilenen bölgelerle ilgili verileri ve fotoğrafları kamuya açık şekilde paylaşıyor. Depremlerin ardından depremden etkilenen bölgelerdeki yeryüzü değişimleri ve levha kaymalarına kadar pek çok görüntüyü öncesi ve sonrası şeklinde paylaşan şirket bugün bunlara yenilerini ekledi.

Yeni gelen görsellerde toprak kaymasının dağ yolunu kapatmasından, yaşanan yangınların bölgelere etkisine kadar pek çok olayın dışarıdan görünümü gözlemlenebiliyor.

Maxar'ın Yayınladığı Yeni Görüntüler

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