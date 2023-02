Deprem Bölgelerinin Uydudan Çekilmiş Yeni Görüntüleri Paylaşıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Depremden sonraki gün uzay ve teknoloji şirketi Maxar'ın yayınladığı depremin öncesi ve sonrası görüntülere bugün yenileri eklendi.

Türkiye'yi Açık Veri Programı kapsamına alan Maxar, bu sayede depremden etkilenen bölgelerle ilgili verileri ve fotoğrafları kamuya açık şekilde paylaşıyor. Depremlerin ardından depremden etkilenen bölgelerdeki yeryüzü değişimleri ve levha kaymalarına kadar pek çok görüntüyü öncesi ve sonrası şeklinde paylaşan şirket bugün bunlara yenilerini ekledi.

Yeni gelen görsellerde toprak kaymasının dağ yolunu kapatmasından, yaşanan yangınların bölgelere etkisine kadar pek çok olayın dışarıdan görünümü gözlemlenebiliyor.

Maxar'ın Yayınladığı Yeni Görüntüler

New #satellite imagery from today, February 13, 2023, of #Kahramanmaras, #Turkey, showing the aftermath of the recent #earthquakes. Extensive building damage with debris removal operations in process can be seen, along with temporary shelters in the area. pic.twitter.com/HjEhtbTBmk — Maxar Technologies (@Maxar) February 13, 2023

Recent #satellite imagery shows a #landslide that was triggered by the #earthquake, blocking a mountain road. This is near the town of #Islahiye in southeastern #Turkey (location: 37.002, 36.594). The before image is from December 27, 2022 and the after from February 13, 2023. pic.twitter.com/2MG7CRbiQH — Maxar Technologies (@Maxar) February 13, 2023

The southern Turkish port of #Iskenderun (location: 36.593, 36.191) suffered severe structural damage, as well as container fires, from the recent #earthquake with overall operations halted and all ships diverted to alternative ports. Satellite image from Feb 12, 2023. #Turkey pic.twitter.com/DIGoKZ4XD1 — Maxar Technologies (@Maxar) February 13, 2023

In this #satellite image, from February 9, 2023, you can see visible damage from the recent #earthquake to the runway at the Hatay Airport in the Hatay Province, #Turkey, with construction equipment making repairs. pic.twitter.com/xfex11kntk — Maxar Technologies (@Maxar) February 10, 2023

Near the epicenter of the #earthquakes, in the city of #Nurdagi, #Turkey, a significant fault line rupture can be seen cutting across a highway, farms and residential areas.

1.) Before: September 6, 2019

2.) After: February 7, 2023

3.) After with visual graphic pic.twitter.com/6uHuf2bcWr — Maxar Technologies (@Maxar) February 10, 2023