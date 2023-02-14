Deprem Bölgesi İçin Yer Altı Suyu Uyarısı Yapıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün ise deprem bölgesi için yer altı suyuna yönelik yeni bir uyarı yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Prof. Dr. Celalettin Şimşek, deprem sonrası yer altı sularına ve tehlikelerine karşı bazı uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Celalettin Şimşek, depremlerin yer altı suyunda iki önemli değişim yapabileceğini belirtti.

Yer Altı Suları Tehlike Arz Edebilir

Prof. Dr. Celalettin Şimşek, fay hatlarının derin jeotermal suların veya organik bileşikli serimanlar varsa eski göl yataklarının ve kömür alanlarının metan gazı, karbondioksit ve sülfür gazlarının yer altı suyuna karışabildiğini ve halk çakmağı çakınca suyun yandığını bile geçmişte gördüklerini belirtti. Böyle durumların bölgede yaşanabileceğini de ekledi.

Prof. Dr. Celalettin Şimşek'in ifadelerinin tamamı şu şekilde: