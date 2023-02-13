Deprem Bölgesinde 7 Metreyi Aşkın Kayma Tespit Edildi!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Deprem sonrası bölgede oluşan kayma da bir süredir gündemin ana konusuydu. Bu konuda yeni detaylar ortaya çıktı.

6 Şubat 04:17'de başlayan fay hareketliliği Kandilli Rasathanesi tarafından incelendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, fayın olduğu yer ve çevresindeki 350 kilometreye uzanan alanda depremin etkilerinin görüldüğünü, bölgenin 7-8 metre boyunca kaydığını tespit ettiklerini belirtti.

Net Detaylar İlerleyen Süreçte Belli Olacak

İlk gözlemlerde fayın geçtiği bölgelerde 3 metrelik atımlar oluştuğu söylenirken, arazide yapılan incelemeler sonrası bunun 5 metre olabileceği belirtilmişti. Prof. Dr. Haluk Özener merkez üssüne en az 7-8 metrelik bir kayma olduğundan emin ve ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarla bunun netleşeceğini belirtiyor.

Prof. Dr. Haluk Özener ayrıca günde 500'den fazla artçının hâlâ devam ettiğini ve herhangi bir azalma tespit etmediklerini belirtti.