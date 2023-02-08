Deprem Bölgesinde Hangi Yollar Açık? KGM Yayımladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen art arda iki büyük depremin etkileri hissedilmeye devam ediyor. Depremin üzerinden 40 saatten uzun bir süre geçtikten sonra iller arasındaki bazı karayolları, deprem nedeniyle kullanılamaz durumda. KGM, deprem bölgesindeki açık yollar hakkında veri paylaştı.

Anadolu Ajansı'nın görselleştiği haritaya göre Malatya ve Adıyaman arasındaki bağlantı yollarında erişim sıkıntısı çekildiği görülebiliyor. Ayrıca Hatay ile ilin önemli ilçelerinden olan Reyhanlı arasındaki bazı yollar da trafiğe kapalı.

İşte Deprem Bölgesi Açık Yollar Haritası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü hem depremlerden zarar gören hem de kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları trafiğe açmak için yaklaşık 14 bin kişilik personelle 24 saat esasıyla çalışma sürdürüyor pic.twitter.com/iBGNgNjcee — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023

Depremin merkez üssü olmamasına rağmen en çok yıkımın yaşandığı şehirlerden olan Adıyaman ve Hatay'da il merkezi ve ilçeler arasındaki önemli bağlantı noktası gören yollar, deprem nedeniyle kapatılmış durumda.

Sunulan haritada kırmızı ile işaretlenen yollar, kapalı yolları ifade ederken yeşil yollar ise araç trafiğine açık yolları gösteriyor. Deprem ve kar, tipi gibi olağanüstü hava şartları nedeniyle kapanan yollar hakkında yol açma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

*Fotoğraflar Kahramanmaraş depremini yansıtmamaktadır.