Deprem Bölgesindeki İşyerlerine İşten Çıkarma Yasağı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10'dan fazla şehiri etkileyen iki büyük depremin ardından on binlerce bina yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. En son geçtiğimiz günlerde Hatay'da yaşanan depremin de ardından hâlâ bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bugün ise OHAL ilan edilen illerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

OHAL ilan edilen depremin etkiledi illerde istihdamı korumak adına alınan tedbirler kapsamında işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe geçen karar sonrası yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğu belgelenen işyerlerinde de kısa çalışma ödeneği uygulaması gerçekleştirilecek.

Hangi Durumlarda Fesh Kullanılabilecek?

OHAL kararnamesi ile uygulanacak işten çıkarma yasağı, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, OHAL süresince sadece 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâllerde, işyerinin kapanması ve işin sona ermesi gibi durumlarda fesh edilebilecek.

Kararnameye uymayan ve fesh koşullarından aykırı fesh gerçekleştiren işverene her ay asgari ücret tutarında ceza verilecek. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği de geçtiğimiz gün ayrı bir OHAL kararnamesi ile hayata geçmişti.