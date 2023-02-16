Deprem Bölgesinde Kaybolan Araçların Durumu Ne Olacak?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, on binlerce can kaybına ve yıkımlara neden olurken, çok sayıda araç enkaz altında kaldı ve büyük hasarlar gördü. Birçoğu hurdaya dönen bu araçların akıbeti belirsizliğini korurken, belediyeler bu araçları asfalt işleme tesislerinin bulunduğu alanlara topladı. Peki kaybolan araçların durumu ne olacak?

Birçok araç enkazdan çıkarılabilse de bulunamayan veya artık tek parça hâlinde kalmadığı için tespit edilemeyen araçlara ne olacağı büyük merak konusu. Vatandaşlar bu araçların kasko ödemelerinin yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor.

Depremzedeler, hâlihazırda Trafik Tescil Müdürlüğü'nden belge alarak hasar gören araçlarını veya içindeki özel eşyalarını teslim alabilmekte ancak hasar gören aracına ulaşılamayan depremzedelerin ödeme alıp almayacağıyla ilgili konu Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı tarafından açıklandı.

Hasar Tespitleri Tamamlanana Dek Araçlara İşlem Yapılmayacak

Başkan Bağcı'ya göre deprem bölgesinde şu anda hiçbir şirket sigorta yapmamakta çünkü hasar tespitleri henüz tamamlanmış değil. Bağcı'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde: