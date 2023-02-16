Deprem Bölgesinde Kaybolan Araçların Durumu Ne Olacak?
Depremin ardından büyük hasar gören, enkaz altında kalan ve tüm bu nedenlerden ötürü tespiti yapılamayan/bulunamayan araçlara ne olacak? İşte detaylar!
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, on binlerce can kaybına ve yıkımlara neden olurken, çok sayıda araç enkaz altında kaldı ve büyük hasarlar gördü. Birçoğu hurdaya dönen bu araçların akıbeti belirsizliğini korurken, belediyeler bu araçları asfalt işleme tesislerinin bulunduğu alanlara topladı. Peki kaybolan araçların durumu ne olacak?
Birçok araç enkazdan çıkarılabilse de bulunamayan veya artık tek parça hâlinde kalmadığı için tespit edilemeyen araçlara ne olacağı büyük merak konusu. Vatandaşlar bu araçların kasko ödemelerinin yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor.
Depremzedeler, hâlihazırda Trafik Tescil Müdürlüğü'nden belge alarak hasar gören araçlarını veya içindeki özel eşyalarını teslim alabilmekte ancak hasar gören aracına ulaşılamayan depremzedelerin ödeme alıp almayacağıyla ilgili konu Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı tarafından açıklandı.
Hasar Tespitleri Tamamlanana Dek Araçlara İşlem Yapılmayacak
Başkan Bağcı'ya göre deprem bölgesinde şu anda hiçbir şirket sigorta yapmamakta çünkü hasar tespitleri henüz tamamlanmış değil. Bağcı'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde:
"Deprem bölgesinde şu anda hiçbir şirket sigorta yapmıyor. Çünkü hasar olup olmadığının tespiti yapılmadı. Zaten Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) geçtiğimiz günlerde bir yazı yayınladı. 72 saat boyunca bölgede sadece mevcut poliçeler yenilenecektir. Bir kişinin konut poliçesi var, kaskosu var onlar yenileniyor.
Ama yeni poliçelerin yapımı durduruldu. Hasar tespitleri yapılıp evin, aracın, iş yerinin sağlam olduğu belgelendikten sonra ancak yapılabilir.
Şimdi aracın kayıp olması, enkaz altında kalması hasar nedeniyle değildir. Kayıp olsa hırsızlık teminatına giriyor. Hasarlı olarak görülmesi de teminata girer ama enkaz altında da olsa araçlar genelde ortaya çıkıyor. Enkaz kaldırılırken plakası bulunabiliyor. Çok ender belki bir iki araç, en alt katta kapalı otoparkta ise bina tamamen çöktüyse bulunamayabilir, o durumda yapacak bir şey yok.
Araçları bulmak için genelde kişinin adresine bakılıyor. Kayıp olması, tamamen hasarlı olması kasko ve sigorta kapsamındadır. Kaskoları varsa bu kişiler ödemelerini çok rahatlıkla alacaklardır."
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