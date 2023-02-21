Deprem Bölgesinde Kısa Çalışma Ödeneği Başlatılacak!

İki hafta önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından 10'dan fazla şehirde büyük yıkım ve can kaybı yaşanmıştı. Depremden etkilenen illerde OHAL kararı alınmasıyla birlikte çalışma hayatını etkileyecek değişiklikler de hayata geçirilmeye başlanıyor. Bunlardan biri de kısa çalışma ödeneği ile ilgili.

OHAL kararnamesiyle başlayacak yeni düzenlemelere göre 10 ili etkileyen depremin ardından işletmeler ve çalışanlar için hem kısa çalışma ödeneği hem de pandemi dönemindeki gibi nakdi ödeme desteği başlatılacak. Nakdi ödeme desteğinin miktarı şimdilik belli olmasa da yasal düzenlemeler sonrası netleşecek. Tahminlere göre yaklaşık asgari ücretin yarısı kadar olması bekleniyor.

Nakdi Ödeme Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneği Hayata Geçiriliyor

Kısa çalışma ödeneği ise 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere ise 300 gün süreyle verilmekte.

Kısa çalışma ödeneği hesaplanırken çalışanın son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınıyor ve buna göre günlük ortalama kazancının %60’ına tekabül eden miktar ödeniyor ancak üst limit şu an için 15 bin TL'yi geçemiyor. Deprem bölgelerinde uygulanacak kısa çalışma ödeneğinde sürecin hızlanması adına ekstra bir kontrol ve denetim yapılmayacak ve başvurular üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.

OHAL kararnamesinin beklendiği bu yeni uygulama için kısa sürede gerekli yasal altyapının sağlanacağı iddia ediliyor.