Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıkladı: Deprem Bölgesinde 1 Ay Boyunca Konuşmalar Ücretsiz!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde 1 ay boyunca telefon konuşmalarının ücretsiz olduğunu açıkladı. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki iletişimsizliğin çözüldüğü son günlerin ardından önemli bir açıklama da geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapmış olduğu açıklamada konuyla ilgili operatör şirketleriyle görüştüğünü belirtirken, telefon konuşmalarının depremi etkileyen illerde 1 ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuya dair Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile görüştüklerini belirtti ve operatör şirketlerine teşekkür etti.
Konuya Dair Operatör Şirketleriyle Görüşüldü
Fuat Aktay'ın konuya dair açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:
"Haberleşmenin sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılsa da operatörlerle görüşerek bir karar aldık. GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak. Bu sürece destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Zaman dayanışma zamanı.
Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Hatay’a ciddi derecede yoğunlaşmayı artırmış durumdayız. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belirli bir süre daha devam edeceğe benziyor. Onun için ısrarla hasarlı olan, yıkılacak olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 230 bin binanın hasar tespit ekiplerince incelendi. Bu binalar çalışılmış durumda."
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