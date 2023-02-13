Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıkladı: Deprem Bölgesinde 1 Ay Boyunca Konuşmalar Ücretsiz!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki iletişimsizliğin çözüldüğü son günlerin ardından önemli bir açıklama da geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapmış olduğu açıklamada konuyla ilgili operatör şirketleriyle görüştüğünü belirtirken, telefon konuşmalarının depremi etkileyen illerde 1 ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuya dair Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile görüştüklerini belirtti ve operatör şirketlerine teşekkür etti.

Konuya Dair Operatör Şirketleriyle Görüşüldü

Fuat Aktay'ın konuya dair açıklamalarının tamamı ise şu şekilde: