Deprem Bölgesinde Salgın İddiası: İTO Açıklama Yaptı!

Yaşanan büyük deprem sonrasında hala milyonlarca insan çadır ve konteyner kentlerde yaşıyor. Şehirlerin büyük bir bölümü farklı illere gitmiş olsa da hala deprem bölgesini terk edemeyen insanlar var.

Bundan kaynaklı 10 il için de hijyen konusunda endişe doğmaya başladı. Sosyal medyada salgın hastalıkların başladığına dair dezerformasyon haberler artmaya başlayınca, İstanbul Tabip Odası konuya ilişkin açıklama yaptı.

Adıyaman'da Salgın Durumu Söz Konusu Değil

İstanbul Tabip Odası ekipleri, depremi yaşayan 10 şehir için salgın iddiaları üzerine harekete geçerek Adıyaman'da araştırma yaptı. Kolera salgınına dair herhangi bir iz bulmayan İTO, konuya ilişkin açıklama yaparak insanların içine su serpti.

Kısaca açıklamak gerekirse kolera; sindirim sistemini etkileyerek ishal ve dehidrasyona neden olan bir bulaşıcı hastalık olarak biliniyor. Kirli su ve yiyecek yoluyla buluşan hastalık, bağırsak hücrelerini etkileyen bir toksik salgılayarak bağırsakta yüksek miktarda su ve elektrolit salgılar ve ishale neden olur.

Kolera'nın geneli hafif seyrettiğini de eklemekte fayda. Şu an için deprem bölgesinde de salgın hastalıklarına dair herhangi bir ize rastlanmaması milyonlarca insanın içini rahatlattı.