Deprem Bölgesindeki Adli Süreçler Ertelendi

2 gün önce yaşanan Kahramanmaraş depremi, 7.7 ve 7.6 olmak üzere iki farklı depremle tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Halkın yaralarını sarmak için seferber olan devlet, bu doğrultuda pek çok önemli kararı açıklamaya başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu mesajda deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatların ve müvekillerinin hak kaybına uğramaması adına adlî süreçlerdeki bilumum sürelerin depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatıldığını açıkladı.

Deprem Bölgesindeki Adli Süreçler 15 Gün Ertelendi

"Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız."

Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanlığı da deprem bölgesindeki vatandaşların vergilerinin 31 Temmuz 2023'e kadar ertelendiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Deprem tarihi itibarıyla bu illerdeki mükelleflerin, 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.